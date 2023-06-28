丁彥鈞｜萬七得而復失 漲多股不追高

美股盤中公布經濟數據，耐久財訂單和消費者信心指數，雙雙創下近期新高，美股上漲帶動台股早盤開高，重回萬七的整數關卡，也站上月線。無奈台股獲利了結的賣壓仍重，大盤開高走低，終場加權指數僅上漲47點，以16,935點作收。

加權指數昨天跌破月線後，今日回到月線附近，但仍位於5日均線與10日均線之下，短期技術面偏弱。

美國聯準會於6月暫停升息，主席鮑爾表示，升息只是暫停，並不是結束，2023年至少再升息2次，市場預期美國今年將再升息2碼。2022年美國持續升息，全球股市大跌，高本益比的科技股首當其衝。今年6月美國暫停升息，去年跌深的個股在台積電的帶領下，開始大幅反彈。若美國再繼續升息，漲多的個股可能拉回整理。

短期內對於漲多的成長股，不建議追高，可以拉回再買。價值股則可以分批布局。觀光股與航空股，即將進入暑假旺季，股價也來到近期高點。雖然短期內有業績支撐，但隨著解封後的報復性消費結束，業績恐怕只是曇花一現。由於觀光業並不像台積電擁有高超技術，不具有巴菲特所謂的護城河，建議短線操作即可，不建議長抱。

啟發投顧分析師 丁彥鈞

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