范振鴻｜台股月線上揚 留意網通題材股

加權指數今日收漲47.73點，漲幅1%整，量能2,592億元，量縮反彈，雖未收復月線，但月線仍處上揚狀態，為多方力道而非反壓，較需注意的為10日線正式轉壓，且接下來八個交易日皆扣在17,000之上，因此短線要馬上轉揚需要硬上17,200化解轉壓風險，否則預估接下來一段時間將處在修正期，橫向整理同時量縮整理重新累積上攻力道為最佳解。OTC部分在連續量增下跌後，今日也出現量縮止穩的現象，上市櫃指數短線觀察重點都在於短線的止跌結構，以及用時間續消耗修正期，等待下一波進攻機會。

多空頭家部分則令人擔憂，短線多頭家數持續轉弱，多頭家數進一步下滑至31.5%左右，空頭家數則上揚至28.28%，幾乎就要死亡交叉，因此提醒投資人短線要留意類股輪動進一步轉弱，進場的積極度須放緩，但這時候是耐心選股等待盤勢動能轉強的時機。

今日權值股台積電受昨天費城半導體強彈帶動，今日止穩收漲0.35%，電子權值也大多收漲，其中聯發科收漲2%相對強勢，電子指數雖然收上影線，但仍收漲0.4%為撐盤指標，金融指數則開低走高收漲0.2%。

強勢族群部分則為網通族群，在拜登宣布將要以7年420億美元以加強美國全境網路速度普及，刺激相關族群早盤大漲，啟碁、正文、智易等相關個股大漲，但多檔盤中隨即遭受賣壓收長上影線，但整體網通族群仍在日內表現相對亮眼。成衣相關則在聚陽帶動下，表現相對強勢，觀光族群則是五福漲停、山富收漲5%。

近幾日強勢的遊戲族群則為弱勢族群，其中連日漲停的大宇資今日打入跌停，昱泉盤中則一度接近跌停，尾盤收斂至平盤附近。

總經方面，昨晚美國公布消費者信心、耐久財訂單、新屋開工相關數據，表現均優於預期，顯示經濟仍然強勁，其中耐久財訂單在客機訂單追加下大幅優於預期，而新屋開工率部分則主要受到美國房屋庫存不足，驅動新屋的建置需求。

文／華冠投顧分析師范振鴻

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