陳立委｜回檔時可適度布局 留意3檔題材股

受到俄羅斯瓦格納集團兵變影響，雖然此事件表面上僅1日叛亂就落幕，但私底下暗中較勁、互相角力才剛開始，市場擔心後續還有未爆彈，端午節過後，這二天大盤指數顯得有氣無力，今天指數盤中甚至跌落萬七關卡，可能需要一段時間確認俄羅斯內亂平息，外資才會有信心再度將資金投入股市。

美股方面，隨著美國聯準會主席鮑爾上周警告並暗示，最快7月就要重啟升息，投資人擔心貨幣升息政策將傷害經濟成長，故全球股市近期表現疲弱，也拖累台股指數向上攻的動能。

展望第三季，在市場仍較為波動下，投資策略也要嚴守不追高殺低的原則，並在回檔時可適度布局。由於長期經濟仍持續成長，股市仍然是良好的投資標的，選股不選市，盡量找有基本面護體，且未來成長性佳的股票，如：

1.大宇資（6111）：去年全年EPS7.48元，今年第一季EPS0.59元，前5月營收較去年同期成長54.83％。大宇資為遊戲軟體研發、代理及銷售企業，今年將經營重心轉往印度市場，即將在7月4日推出印度第一款新遊戲「掠奪者六號」，由於此款遊戲在六月預先登錄人數已超過260萬人次，預計上市後，將貢獻第三季大幅的營收及獲利。

2.大樹（6469）：去年全年EPS7.85元，今年第一季EPS1.74元，前5月營收較去年同期成長9.84％。大樹為醫藥連鎖通路商醫藥局，去年底總店數達299家，今年目標擴展店60家，3年後挑戰500家連鎖規模，市佔率將大幅提升，而連鎖店中奶粉、尿布及肌膚保養品銷量維持不錯成績，未來營運可期。

3.奇偶（3356）：去年全年EPS1.19元，今年第一季EPS1.0元，前5月營收較去年同期成長4.48％。奇偶為數位監控系統製造大廠，主要產品包括IP攝影機、門禁控制及車牌辨識等，近期受惠美國國防授權法案商機，訂單大幅增加，預計下半年海外市場銷售持續升溫。

啟發投顧分析師 陳立委

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