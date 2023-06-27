劉烱德｜電子旺季到 留意價值型好股

昨日美股除費半收紅，其餘主要指數均下跌，投資人除了擔憂美國經濟衰退，還要考量地緣政治風險變化（俄羅斯政治動盪）；華爾街對大型股熱情正在消退，人工智慧（AI）熱潮衍生的風險浮現，投行接連調降科技巨頭股價評級，Alphabet遭瑞銀降評昨日股價下跌3.19％，高盛調降特斯拉股價評級，特斯拉股價暴跌6.06％；那指收盤下跌1.16％，科技股五大天王亞馬遜、Meta、蘋果、Alphabet及微軟全數落水；標普收跌0.45％，道瓊指數收跌0.04％；費半收紅0.26％，台積電ADR下跌1.77％，聯電ADR則是上漲2.54％。

台股昨日股匯雙殺，加權指數開盤下跌，電金權值股表現疲弱，拖累指數早盤下跌逼近190點，終場下跌143.16點 收在17,059.24點，5、10日均線均失守，成交量2,977億元。新台幣兌美元盤中貶破31元，匯價一度下探至31.02元，終場重貶9.7分收在31.017元（匯價創7個月來新低）。外資單日賣超251.63億元，本土法人投信及自營也同步站賣方，分別賣超2.8億元及39.05億元。

類股部分，AI、觀光族群漲多回檔，技嘉跌逾6％，雲品跌停，寒舍跌逾7％；遊戲、安控族群表現強勁，歐買尬及大宇資紛紛亮燈漲停；另安控類股奇偶漲停，昇銳也有6.4％漲幅表現。

由於台股與美股連動，且本波台股從去年10月上漲至今，外資扮演最主要助攻角色，昨日外資賣超251.63億元，加權指數就扛不住賣壓一口氣連破二條短期均線，當日新台幣重貶9.7分。美股後勢漲跌將同時影響台股，短線除多留意外資動向，AI相關個股不宜追漲外，可留意第三季電子消費性剛性需求（NB、手機）以及價值低估的公司，鴻海、鴻準及廣宇股價相對強勢等，短線可持續留意。

文/華冠投顧分析師劉烱德

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