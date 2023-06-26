白易弘｜台股節後先蹲後跳 留意重電儲能

國際情勢

周末俄羅斯傳出瓦格納軍團兵變，所幸在白俄羅斯斡旋下平和落幕，俄烏戰爭進入末段，過去壓抑經濟發展與股市行情的兩大變數：地緣政治風險與物價通膨，目前皆有趨緩跡象，影響程度已漸鈍化，下半年端看美國經濟衰退程度是否正式止穩與AI浪潮持續性。

台股盤勢

加權指數創高後回測十日均線，電子代工族群以廣達（2382）為首維持沿著五日均線上攻，題材延續漲勢第二階段將擴及相關概念股。端午連假期間，美股漲多拉回修正，台股亦醞釀修正，但具備題材與營收的AI電子股與重電族群修正幅度將較輕微。本周趁拉回擇優布局重電儲能族群，題材與在手訂單能見度穩定。

留意本周焦點個股，

亞力（1514）

亞力目前在手訂單首度突破百億元、達103億元，創歷史新高，訂單能見度可看到三年，長線榮景看到10年，此外，今年也會積極爭取台電強韌電網、公共工程、軌道工程、太陽能廠等訂單。第二季營收、獲利有望續創歷史新高，下半年隨台電強韌電網、科技大廠不斷電系統設備訂單陸續出貨。

中興電（1513）

台電、民間儲能等電力設備訂單滿手，目前在手訂單金額已達332億元，且持續受惠強韌電網計畫，前5 月累計已交貨台電訂單達110億元，訂單能見度基本已到2025年，後續重電相關訂單工程持續無虞。

※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報LINE官方帳號

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

📱精選新聞不漏接!