端午變盤！三檔AI股漸露敗象

端午連假前夕，6/21台股尾盤爆量急拉指數黑翻紅演出大逆轉，收盤漲停家數20，跌停家數零。20檔漲停板股票除了廣運、台亞股本超過20億，其餘股本皆在20億之下:20~10億7檔、10~5億2檔、5~2億9檔，漲停板成交張數最小為冠西電48張。量小當主力，量大做苦力。

台股4/26~6/15急行軍跋涉2,062點，突破萬七市場高喊萬八，然而6/21成交金額前10名漲跌家數比為4:6，下跌股票有台積電、創意、世芯、漢翔、長榮、雲品，分別代表AI(占一半)、軍工、航運、觀光四大類股。

外資6/13買超34,284張台積電，當日最高594元，6/21貼息最低價578元，真的是苦力；6/20創意、世芯創新高後連續兩天K線收黑，6/20、6/21最高點附近資增券減，看多的買、看空的也買，籌碼是一面鏡子，散戶的心態透過操作直接投射於資券變化上，多空都受不了來自四面八方撲天蓋地AI宣傳，無所不在、無所不能利多轟炸，多頭高檔搶進、空頭棄甲投降。

方舟投資創辦人「女股神」伍德旗艦基金去年慘賠20億美元，今年1月清倉輝達，白白放掉160%漲幅，太害怕錯過AI機會財於是6月大買台積電，AI概念股反轉訊號出現。

2021年比特幣創下66,974美元歷史新高，2022年低點15,476美元；NFT頂著數位藝術收藏瞬間聲名大噪，2022年底平均價格暴跌9成；曾有知名歌手在元宇宙世界斥資300多萬購買虛擬土地，目前市價30萬，迪士尼裁撤整個元宇宙部門。為何虛擬貨幣、NFT、元宇宙紅極一時，快速殞落?因為炒作需要的是新鮮感，新鮮感沒了就跌了。

AI熱潮帶動這波美股與台股走勢，臉書母公司Meta首席AI科學家楊立昆指出，目前當紅聊天機器人ChatGPT這類AI系統，對現實世界基本事實根本不了解，尚未具備人類等級智慧，甚至沒有狗聰明。AI產業必定持續發展直到超越狗的智商，只是現在具體商業模式尚未明朗，股價已然衝過頭，提防急速拉回，台股高檔震盪，台積電、創意、世芯等AI概念股先行退開，方為上策。

（資深分析師 王文良）