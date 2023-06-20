丁彥鈞｜留意觀光股強中透弱 慎防利多出盡

加權指數1個半月上漲2,000點，短線漲多，上周五開始出現獲利了結的賣壓。這周即將迎來端午連假，避險賣壓出籠，今天加權指數續跌89點，終場以17,184點作收。明天是夏至，也是連假前最後一個交易日，更是期貨結算日，股價波動可能會加劇。



若有基本面良好的個股被錯殺，則可以趁機撿便宜。若連假風平浪靜，沒有出現利空消息。避險的賣盤有可能於下周一買回，成為推升股價的力道。



台股短線漲多，可能拉回整理，長線有機會隨著台灣的經濟一起成長。預期加權指數之後將在萬七上下震盪，之後再緩步墊高。對於漲多的成長股，不建議追高，可以拉回再買，價值股則可以分批布局。



此外，由於房價居高不下，央行祭出第五波的選擇性信用管制，六都與新竹房市過熱的地區，第2戶購屋貸款成數最高上限為7成。然而，取得資金的方式，除了房屋貸款外，信用貸款也是一個方式，估計對房市的影響不大。持有營建股的投資人，不需要緊張。

近日到銀行辦事，抽號碼牌的幾乎都是辦理外匯兌換的民眾。暑期將至，旅遊觀光產業進入旺季，但短期股價已經漲多，慎防利多出盡，漲多拉回。

啟發投顧分析師 丁彥鈞

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