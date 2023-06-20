陳立委｜節前整理盤勢 留意3檔題材股

台股指數開盤以17,233點開出，早盤開低震盪整理，主要是因為端午連假即將來臨，部分投資人的操作習慣是連假期間不抱股，市場有一些賣壓，再加上指數目前仍在萬七之上，屬於高位階點位，難免會有一些獲利了結的賣壓存在。不過不需要太過擔心，預估連假過後，賣股的投資人仍會回補，多方控盤不變，第三季仍有機會挑戰萬八關卡。

類股方面，觀光類股今日表現良好，隨著端午連假來臨，緊接著就是暑假旺季，觀光旅遊再度成為市場上的焦點。後續操作還是要留意基本面，如營收、毛利率成長的幅度，還有陸客來台政策是否開放。

展望第三季，除了觀光類股為旺季之外，AI人工智慧、航太、散熱、重電、碳權交易等概念股，預估將成為市場上的重心。個股方面，投資人可留意基本面佳且訂單能見度高的個股，如：

1.漢翔（2634）：去年全年EPS1.73元，今年第一季EPS0.58元，前5月營收較去年同期成長62.09％。漢翔為飛機研製與生產大廠，在之前疫情期間，無任何裁員，而今年受惠營運成長，將招募19名師級人力，顯示出成長動能強勁，日前與國際大廠GE簽定發動機零組件10年長約，金額超過350億，昨日參加巴黎航展再拿下歐洲航空訂單30億，未來營運可期。

2.廣運（6125）：去年全年EPS1.91元，今年第一季EPS0.29元，前5月營收較去年同期成長19.47％。廣運為自動化生產解決方案和物流系統供應商，5年前開始研發雙相浸沒式散熱產品，近期榮獲英特爾散熱認證供應商，是亞洲第一家，這不僅僅是技術上卓越的肯定，更是未來拿下英特爾訂單的門票，未來營運有機會爆炸式的成長。

3.拓凱（4536）：去年全年EPS24.89元，今年第一季EPS3.6元，前5月營收較去年同期成長19.27％。拓凱為碳纖維複合材料製造大廠。自行車方面，E-Bike客戶在上半年庫存調整去化後，下半年訂單將增加。運動球拍方面，受惠全球防疫解封，各大體育賽事恢復舉辦，帶動碳纖維球拍訂單增加。航空事業部分，受惠國際航空客運需求復甦，拓凱的客艙豪華經濟艙等產品下半年出貨將大幅增加。

啟發投顧分析師 陳立委

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