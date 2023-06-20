蔡正華｜政策股看軍工、內需 雙D續漲

美Fed本月暫停升息後，部分Fed官員連袂發出鷹派言論，市場情緒隨之降溫。本周台股由於端午連假在即，不願抱股過節的賣壓相繼出籠，指數震盪難免，短線上，由於台股已站穩16,811點頸線位置，市場也確立回升，後續的操作就是觀察台股能否持續維持強勢格局，維持至少每5~8日就能創高的慣性，同時守住上升中的10日均線。

先前提過總統大選前一年，政策概念股往往提前反映漲勢，其中如軍工、儲能、內需等產業都值得期待。以軍工產業為例，先前兩岸情勢趨於緊張，造就了資金流入相關族群，股價普遍漲過一波；而近日隨著兩年一度、全球最大巴黎航展登場，無論是指標的漢翔、或是長榮航太、晟田等都有派員前往展會，積極搶攻相關商機。故週一以航太為主的軍工股表現強勢，不僅參展業者大漲，相關的供應鏈及維修服務的寶一，千附精密、亞航、事欣科、特殊鋼的榮剛、精剛等股價轉強，甚至是無人機相關的雷虎、邑錡等也跟進表態，後續觀察漲勢的續航力道，若能週K線轉強，上攻力道將會更強。至於內需股、部分生技股也強勢，其中觀光股受惠國際航班持續恢復，加上政府祭出吸引海外旅客的誘因以及暑假旺季到來，預期今年下半年旅客人次可望成長，飯店的平均房價可望提升，這對於飯店股有利，故如寒舍、富野、夏都、雲品等，股價再度轉強，後續也可追蹤。

上周曾提到從5月營收觀察，值得探討的是雙D族群，即記憶體跟面板，果然隨後南亞科領軍，記憶體族群如威剛、十銓、廣穎等，股價出現一波上漲。展望第3季，市場已預期在國際大廠如三星、SK海力士、美光等維持低稼動率，加上下半年將進入消費電子旺季下，未來跌價空間將逐漸收斂，DRAM報價可望率先落底，故近日資金相繼進場，後續仍可留意。至於同期間談到的面板雙虎，隨著面板報價走穩，加上歐美通路釋出回補庫存需求，面板營運也好轉，果然友達、群創的股價經過整理後再轉強，後續也要追蹤。另外，AI族群輪動，伺服器供應鏈的廣運、其陽、營邦、偉訓、富驊等，資服的華經、三商電、宏碁資訊、東捷資訊等整理後再轉強，可觀察能否走出短波攻勢。

（文／摩爾投顧蔡正華分析師）

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