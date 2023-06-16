黃勇文｜類股持續輪動走勢 Q3選股不選市

受到美國FOMC會議結果按兵不動，大致符合市場期待，但今年有機會再升息二碼，恐造成後續危機，去年持續升息，但全球股市卻表現如此驚驚漲格局，所謂消息面會讓投資人有危機感，實際上個股表現卻是法人買超下，台股突破萬七關卡，意味金融市場是資金所堆積出來，後續盤面由股東會帶動，指數表現不大，但個股卻是活潑亂跳，後市不看淡。

本周台積電（2330）、股王信驊（5274）上演填息行情，加上航空股正值復甦階段，旅遊觀光潮也是這波行情最大的族群股，加上暑假出國熱潮來臨，或許讓航空雙雄有比價效應如華航（2610），長榮航（2618），而近期由於台股資金潮來臨，廠商去庫存持續下，加上AI運算投資供應商，雖然部份電子股已出現漲幅過大，不妨等拉回找出找買點。

時序進入六月下旬，天氣開始進入夏天，氣溫開始升溫下，而台電開始加速汰換老舊電力系統，帶動供電相關設備需求增加，整體電力能源能源相關商機仍相當大，隨電調升下受惠有中興電（1513）、華城（1519）、士電（1503）等都是有機會等股價拉回後，再次上漲的代表，而第三季選股不選市，注意基本上營收有成長的個股將有機會表現。

綜合以上，台股難得遇到資金潮，由於個股都幾乎漲幅過大，很多投資人都不敢進場，很多是受到市場因素，但是很多AI相關的個股，股價會說話，當機會來臨時，保握時機，當行情反轉時，堅定的出場，而外資的籌碼如果沒有大幅出場前，台股偏多格局。

文／資深分析師黃勇文

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