陳立委｜航空王起飛 留意3檔題材股

聯準會（Fed）依照市場預期的劇本演出，決議暫停升息，也讓台股指數持續創波段新高，各均線排列整齊向上，目前仍為多方控盤不變，接下來仍有機會挑戰萬八關卡。

不過，投資人在操作上仍不可大意，聯準會6月雖然停止升息，但主席鮑爾暗示，年底前可能再升息2碼，且降息的時間點會在兩年後。由於升息政策會影響股市資金的流向，故投資人操作上，還是要審慎評估，選股盡量早有基本面支撐的個股。

類股方面，航空類股、AI概念股、重電概念股今日表現良好，尤其是航空雙雄長榮航（2618）及華航（2610），在機票價格上漲後，搭上疫後的第一個暑假旺季即將來臨，成為市場上最亮眼的焦點。提醒投資人後續操作還是要留意營收、毛利率成長的幅度、石油的價格，還有陸客來台政策是否開放。

展望下半年，台股整體基本面佳，企業體質良好，接下來仍可布局產品有競爭力，且未來展望佳的個股，如：

1.致茂（2360）：去年全年EPS12.14元，今年第一季EPS2.23元，前5月營收較去年同期成長-3.3％。致茂為精密電子量測儀器、自動化測試系統、智慧製造系統解決方案領導廠商，受惠AI成長的趨勢，近期客戶下單量持續增加，下半年營運可望優於上半年，全年獲利成長可期。

2.大同（2371）：去年全年EPS4.02元，今年第一季EPS0.2元，前5月營收較去年同期成長60.93％。大同早期為知名電鍋企業，如今大同集團橫跨光電、能源、系統整合、工業系統、品牌通路、資產開發等產業，目前電力、新能源與不動產三大事業穩健成長，日前法說會上大同總經理也承諾，歷年虧損回補後就會發股利。

3.廣明（6188）：去年全年EPS3.91元，今年第一季EPS0.71元，前5月營收較去年同期成長-8.32％。廣明為光電儲存設備及電腦週邊儲存裝置製造大廠，新產品AI協作機器人，擁有AI智慧的視覺判斷，優化操作的人機介面，協助客戶大幅度提升自動化生產效能，搶攻各產業自動化作業商機，未來營運可期。

啟發投顧分析師 陳立委

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