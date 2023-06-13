丁彥鈞｜暫停升息預期 指數站上萬七

經歷多次升息後，美國失業率開始上升，市場預期美國5月CPI將降至4.1%，6月暫停升息。



股市因為什麼原因下跌，就會因為什麼原因上漲，2022年全球股市因為通膨居高不下而重挫，當通膨趨緩時，股市自然開始跌深反彈。當2023年5月美國升息1碼後，股市開始絕地大反攻，短短1個半月上漲2,000點。過去因為利率上升而下跌的高本益比科技股，近期漲幅驚人。



受惠美元不再強勢，資金開始回流台灣，外資補貨台積電，帶動今日加權指數大漲261點，終場以17,216點作收。台股再創波段新高，更站上萬七的整數關卡。



從基本面觀察，景氣即將谷底復甦。從技術面觀察，指數站穩所有均線，且成交量回溫，市場信心回升。從籌碼面觀察，美國暫停升息機率高，資金回流台灣。綜合各項因素，此波上漲有跡可循，並非無基之彈。



台股短線漲多，短線可能拉回整理，長線有機會隨著台灣的經濟一起成長，預期加權指數之後將在萬七上下震盪，之後再緩步墊高。對於漲多的成長股，不建議追高，可以拉回再買，價值股則可以分批布局。

啟發投顧分析師 丁彥鈞

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