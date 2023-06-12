賴昇楷｜台股轉漲多整理 留意5檔潛力股

今天(12日)大盤跟著美股續漲，高點16,999逼近「萬七」大關，終場上漲68點，不過大盤在扣除台積電漲點之後卻是收在盤下，櫃買指數更是跌了0.54%，整體上市櫃「漲跌家數比」約為3:7（合計上漲520家，下跌1,120家），換言之市場的「體感溫度」並不高。

先前一路看好五月行情，大盤全月也拉出了千點漲幅，但在時序進入六月後，因為短線漲多加上各種變數增加，可從盤面幾個現象得知台股內部正在逐漸轉為「漲多整理」結構：(1)大盤持續創高，不少技術指標卻見「頂背離」跡象，例如目前KD指標、RSI指標都有高檔二度背離情形；(2)過去一周以來，大盤成交量遲遲無法突破短天期所有均量，顯示多頭推升動能減弱，能夠續漲主要是靠權值股拉抬以及美股利多造成惜售現象。

由於本周6/13美國將公布5月CPI數據，6/15聯準會將召開利率決策會議，估計這兩項變數應該不會脫離市場預期太多，市場也偏正面看待，不過接下來的6/16美股四巫日（美國股票指數期貨、股票指數選擇權、個股期貨、個股選擇權4大衍生性金融商品結算）則要留意不確定性升高的可能，因為四巫日往往較易形成短線轉折，加上台股6/22又將迎來端午連假，屆時勢必會有長假賣壓、擔心節氣變盤賣壓出籠。

台股當前處在「波段多頭格局明確、短線偏向高檔震盪、類股輪動節奏較快」結構，因此操作上可採「疾風知勁草、拉回吃到飽」策略，後續可趁指數回檔，布局能在利空下嚴守支撐甚至逆勢上攻的個股或族群，因為這類個股往往具備強勢股DNA，容易成為整理過後的新主流，可留意下列5檔潛力股：

1.建碁：專注開發數位看板、智慧零售、工業控制及電動車充電樁等工業電腦應用，2021年取得美國充電樁大廠Volta的控制主機訂單，拜登政府積極推廣電動車，未來全美35個州將設立50萬個電動車公共充電站，公司可隨Volta直接受惠。也打入荷蘭充電樁供應商Revolt，隨歐美充電樁進入高速成長期，這領域業績可望持續成長。今年在歐洲連鎖加油站／加氫站主機訂單等大型專案挹注業績下，5月營收攀升至6.06億，月增20.4%、年增104%，累計前5月營收22.71億，年增逾99%，雙雙寫下17年來單月及同期新高。

2.全新：砷化鎵磊晶廠，終端手機客戶庫存調整近尾聲，開始向上游積極拉貨，帶動5月營收2.21億，月增達40.3%。公司預期下半年手機、WiFi等應用市場谷底復甦，營收成長將更明顯。由於資料中心傳輸提升朝向400G邁進，傳統銅線傳輸需克服銅線老化問題，逐漸以VCSEL光纖取代，目前已接獲Microsoft資料中心的VCSEL光纖元件訂單，預期今年出貨逐季成長。已切入美系大廠AR/VR穿戴式裝置供應鏈、車用 LiDAR 等多項領域，可望於2024年逐步發酵。

3.安勤：工業電腦（IPC）廠，聚焦智慧醫療、工業自動化、智慧交通領域，並佈局人工智慧、物聯網相關核心技術，Q1毛利率27.6%，稅後純益1.82億，雙創歷史新高，EPS 2.56元，優於市場預期。前4月營收27.89億元(年增28%)，創歷史同期新高。今年3月已與柏瑞醫（Biomdcare）進行策略聯盟投資合作，將利用HPC高速運算及AI智能技術提升醫學領域效率，專注開發AI疾病輔助篩檢系統，並推動前期篩檢的預防治療。此外，歐洲心導管醫療伺服器長單將在上半年開始出貨，加上智慧零售業務，營運成長可期。

4.兆利：軸承廠，已打入中國摺疊手機市占率第一的華為，Q2受惠摺疊機新品放量出貨及NB訂單反彈，營收將優於Q1，加上規模放大帶動毛利率提升，單季獲利將明顯走揚，下半年再加上NB市況進一步回溫，成長可期。

5.創意：Q1EPS 6.97元，較去年同期4.01元大幅成長。短期受惠中國半導體在地化趨勢，來自中國大陸客戶網通專案的訂單更加強勁，中長線則得利於AI(人工智慧)及5G基建等新應用商機持續產生，全球ASIC(特殊應用IC)市場商機龐大，營運成長性看好。今年NRE(委託設計)專案多屬AI領域，前十大案件中5〜6項都是AI相關，並且都是5奈米/7奈米製程，目前供應鏈傳出公司正進行5奈米製程AI晶片專案晶圓代工流程，預計2024年Q1量產，外資法人估計此專案將貢獻約2億美元營收。其他專案如果順利進入量產也都會挹注營收。

文/華冠投顧分析師賴昇楷

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