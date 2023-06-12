白易弘｜AI浪潮 台股有望突破萬七

國際情勢

美國聯準會（Fed）本周即將召開FOMC利率決策會議，目前市場多數預估FED將暫停升息，此將是15個月連續升息以來首次維持利率不變，儘管Fed目前仍面臨著美國經濟依舊強勁和通膨仍高的情勢。美國科技股二月由大型科技股領軍帶隊上攻，但中小型科技股漲幅相對落後，下半年則關注科技股財報是否跟得上股價漲幅。

台股盤勢

加權指數上周續創近一年新高，電子代工族群以廣達（2382）為首維持沿著五日均線上攻，題材延續漲勢第二階段將擴及相關概念股。指數成功站上16,500後將以此為主要支撐往17,000整數關卡挺進，五月營收陸續公布，AI相關概念股五月營收表現普遍優於四月營收，預料本周AI概念股漲勢將延續。短期操作標的可留意電子代工個股。

本周焦點個股

台達電（2308）

AI伺服器運算效能需大幅提升，因此熱耗較傳統伺服器大增，對於電源管理與散熱需求提高，台達電多年來深耕伺服器電源與散熱領域，掌握電源及散熱兩項關鍵技術，無論是CPU/GPU晶片端的散熱元件，或是AI伺服器準系統、AI伺服器/資料中心的電源管理、氣冷搭配液冷散熱整體解決方案，都有相對應的產品，成為AI伺服器/資料中心下的主要受惠者。

英業達（2356）

ODM大廠英業達，主要業務為筆記型電腦、伺服器及通訊產品的研發、製造及銷售等全球布局，今年營運主要成長動能在伺服器業務，預估將有逐季增長的表現，尤其下半年在AI伺服器相關產品出貨挹注下，季增力道並將至雙位數，全年業績續看增可期。

※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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