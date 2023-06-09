台股接近萬七 小心陷入贏家的詛咒

5月~6月台股多頭氣勢雷霆萬鈞，6/7拉尾盤收最高16,922點，外資、投信、自營商、融資分別買超126、9、23億，法人同步買超，萬七近在眼前。6/8台股開低走低，盤中一度重挫228點，外資腳底抹油，大賣166億，自營商賣超22億為近月新高，三大法人只有投信硬著頭皮加碼，買超39億創去年8/17以來最高，投信在台股反彈至高點附近大買，恐陷入「贏家的詛咒」：拍賣場中出價最高者，因過度高估拍賣品價值得標，最終導致重大虧損。

外資任性、自營商靈活，投信基金績效排名競爭激烈，求勝心切的人，最容易衝動行事犯下錯誤，6/8買超行徑取代台股反向ETF融資戶成為這波台股高檔反轉最佳指標。

元大台灣50反一ETF與大盤指數呈現反向變動，指數上反一下、指數下反一上，當台股走多時看空的散戶會融資買進50反一擴張信用期待行情大跌增加獲利。指數接近萬七，台股融資張數第一名不是股票，是50反一。

50反一不但高踞融資排行第一，6/8融資張數966,042張，遙遙領先第二名元大滬深300正2，多670,635張，可見這波看空的人著實不少。50反一融資戶向來越挫越勇，打死不退，然而6/7反一破底融資減少3,045張，6/8台股大跌空頭本應趁勝追擊，逮住絕地大反攻機會，反一融資卻續減7,560張，顯然台股一個月內暴漲1,498點令空頭措手不及，身心俱疲喪失戰意，最低點附近黯然退場。

有人退場，就有人進場。6/7、6/8外資與自營商皆買進50反一，其中自營商兩個交易日分別買超15,582、19,281張，對反一的庫存自5/26反轉，5/27~6/8合計買超266,758張。贏家的詛咒亦帶有均值回歸涵意: 當得標價遠高於物品實際價值，價格必定回跌，自營商深諳此道。

6/8台股僅有4支股票跌停，驚見股王信驊廝混其中。輝達帶動AI狂熱，替台積電、創意、世芯高檔續命，同時也增加下跌空間。股王跌停為台股不祥之兆，多頭行情比價上漲，空頭行情輪流下跌，不只AI概念股，重電三雄中興電、華城、士電都領先大盤出現高點，籌碼日趨凌亂，16,700點之上，建議全面逢高減碼，保全資金，耐心等待低點進場時機。

資深分析師 王文良 ※本資料由分析師王文良提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。 資深分析師 王文良 【經歷】

證基會 1999跨世紀金融人才培訓計畫 國際期貨菁英班

國票聯合證券證券課 課長

鑫報主筆 總統投顧分析師

永誠投顧分析師

非凡股市現場特約來賓

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