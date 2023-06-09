黃勇文｜多頭領軍上攻 留意三類題材股

近期市場看好FOME會議有望暫緩升息，造成美股四大指數高檔橫盤震盪，使的投資人心態開始趨於樂觀下，加上美債危機解除，讓台股持續挑戰萬七的心理關卡，整體而言，這波全球股市利空幾乎不反應，但是後續利多消息 ，短線或許需要留意，只要盤面沒長黑之前，台股走勢應該就是溫溫的表現。

這波大盤走勢，很明顯由多頭領軍上攻，所以上周有提示大家，台股加權指數進入驚驚漲行情，短線上勿因漲高，而出現放空的動作，主要原因美股中的費城半導體強勢族群，帶領半導體族群大漲，連帶影響台積電（2330）股價守穩在月線之上，只要輝達效應持續發酵下，台股短期不看淡。

展望未來，盤面開始關注上市櫃公司五月營收報告，將會是基本面會影響股價的關鍵，導致後續波動加劇，而這波通膨尚未解決，讓澳洲與加拿大先後宣布升息，而市場對於暫緩升息得情緒，開始趨向保守。最主要這波外資熱錢的流向才是重點，因為上週整體由法人買超下，台股才會形成強勢格局。

綜合以上，當亞洲臨國日本股市不斷的走揚，創下30多年新高，走出的經濟衰退的格局，而跟隨日股走勢的台北股市，也算是格局超強，但或許看到今年出口的表現，以及景氣對策訊號燈，也許對台股沒信心，但是股價會說話，會賺錢的公司股價就是有表現，看好股價的表現以及營收創高，將會是六月選股的重點；類股佈局上以光通訊、散熱、AI相關的概念股將會有一波行情。

文／資深分析師黃勇文

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