陳立委｜陸客來台議題 觀光概念表現搶眼

隨著受惠疫後復甦，觀光股近半年表現強勁，加上觀光局預定在9月15日升格為觀光署，市場普遍預期交通部長將有重大政策實施，尤其是針對「陸客來台」議題，投資人認為兩岸恢復雙向觀光可期，近期觀光概念股如：山富（2743）、五福（2745）、亞都（5703）、海灣（3252）、六福（2705）、好樂迪（9943）等，表現非常搶眼。

觀光類股後續如何操作，第一個要關注陸客來台是否如預期開放，如果政策轉向，那觀光類股也有可能豬羊變色，所以觀光政策的發展需密切注意。第二個是觀光類股近期已有相當大的漲幅，後續能否持續上漲，還是要看基本面是否能支撐，需留意營收及毛利率是否同步成長。

近期台股指數相當接近萬七關卡，由於指數在相對高點水平，容易出現類股快速輪動及獲利了結賣壓，操作上建議，優先以下半年有題材，且營運將逐季成長的績優股來布局，如：

1.萬海（2615）：去年全年EPS33.17元，今年第一季EPS-0.75元，前4月營收較去年同期成長-67.99％。萬海為船舶運送貨櫃服務公司，早期專注於亞洲的近洋海線，這兩年擴大布局到美西線及美東線。雖然目前海運市場的運價處於谷底，但美西碼頭工人談判膠著，貨櫃報價有機會反彈，對萬海未來的營運將有幫助。

2.精材（3374）：去年全年EPS7.31元，今年第一季EPS0.84元，前4月營收較去年同期成長-26.86％。精材為晶圓級尺寸封裝公司，產品應用包括：影像感測器、光學感測器、功率分離式元件、類比積體電路等，上半年由於消費性電子需求疲弱，故表現較低迷，但下半年隨著需求回溫，營運將逐季成長。

3.車王電（1533）：去年全年EPS0.4元，今年第一季EPS-0.48元，前4月營收較去年同期成長42.19％。車王電為引擎傳動電子控制零組件及車用安全系統產品製造大廠，近期除了深耕台灣電動巴士市場外，在海外的發展也持續開花結果，陸續接到來自日本、美國等訂單，未來營運成長可期。

啟發投顧分析師 陳立委

※本資料由啟發投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報LINE官方帳號

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

📱精選新聞不漏接!