范振鴻｜指數續創新高 將挑戰萬七

加權指數今日收漲160.82點（+0.96％），量能2,911億元較昨天量增，小幅大於月均量2,885億元，台積電上漲1.43％，貢獻66.58點漲幅，其他電子權值台達電上漲3.96％、廣達上漲5.49％，加上聯發科、日月光合計貢獻30點以上，整體電子指數上漲1.23％續創短線新高，金融、非金電漲幅約0.5％，也同樣創波段新高，而今天中小表現重回強勁，OTC指數上漲1.3％強於加權指數，強勢族群除了部分AI概念股外，PA三雄中穩懋漲停、COWOS概念股萬潤、弘塑、辛耘同步亮燈，銅箔基板三雄中則是台光電及台燿漲停。

多空頭家數表現部分，短線多頭家數來到60.45％，空頭家數僅剩下11.27％，正式進入過熱區，接下來關注族群是否開始進一步快速輪動，此時要特別留意過度追高的風險。

昨日台積電高層在股東會中表示，今年全年營收可能有些微的負成長，但部分終端需求已逐漸回升，同時AI相關需求大增，釋出COWOS封裝將進行擴產的消息，整體非常看好明年的營運表現。

國巨則表示，被動元件在消費性應用的部分壓力仍大，調整其可能還要兩個季度，但國巨本身在高階應用的營收占比已達80％，受影響較小。

文／華冠投顧分析師范振鴻

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