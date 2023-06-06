蘋果推MR頭盔 老手點名這檔受惠又便宜

延續著5月中旬起的多方攻勢，6月台股震盪向上，指數最高一度來到16,781點，初步站穩在16,600點之上。短線上，台股周線連三紅後，由於逼近去年6/1日高點16,811點，多空即將迎來重要對決，目前短期支撐上移至6/1日低點16,477點，這裡也是接近10日均線的位置。隨著行情越往上，壓力也越大，震盪也將會加劇，故已有部分資金選擇點火低基期的族群，以6/5日為例，如面板、蘋概股、元宇宙概念股等都有買盤進駐的跡象。

看好的AI人工智慧族群及大選倒數一年受惠的政策族群（包含軍工、儲能、內需、碳權等）持續輪動，強勢股走階梯式上攻的態勢明顯，同時也有新的相關個股被點火。AI伺服器股－技嘉再創新高，而先前提到AI應用不可少的泛網通（含光通訊），如華星光、星通、眾達、上詮等股價也走強。政策股中，軍工的雷虎震盪走高。儲能概念輪由電線電纜表現，華榮、大亞、宏泰走強。碳權概念股如預期由永豐餘集團的華紙及永豐餘領漲，農林也加溫，股價相繼創高。至於內需股，演唱會概念的必應再漲停，後續留意整理逾5日的觀光股能否再攻，輪動成為AI股及政策股的操作節奏。

看好的泛汽車供應鏈維持相對強勢，三陽持續創高，車電族群接棒上攻，車用產品出貨暢旺的毅嘉，5月營收佳，股價再攻漲停。車用機構件的華孚，隨著5月營收年增52%，股價也創下新高，車用PCB的定穎投控，營運持續向上，股價也創新高，同時還有車用面板的友達、群創，營運也增溫，後續觀察如充電樁供應鏈的僑威、飛宏、建碁、映泰等，股價轉強後，能否進一步向上。

蘋果推出混合實境 MR 頭盔，這將是今年元宇宙的大事，在特定領域上，MR可望發揮更大效益，故相關供應鏈，如ABF載板的欣興、鏡頭模組的玉晶光與揚明光、鏡片貼合的GIS等，營運可望受惠，當中GIS預估今年下半年營運可望比上半年好，目前股價仍在低檔，周一即有買盤點火。整體來看，目前台股的5日均量來到3,000億之上，市場相對活絡，由於新來的資金通常不願意幫既有的資金抬轎，所以容易點火新股票，故後續觀察週線整理後再轉強的標的。

（文／摩爾投顧蔡正華分析師）

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