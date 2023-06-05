白易弘｜美債限法案通過 萬七添動能

國際情勢

上周五（2日）美國強勁的非農就業報告與債務上限立法的樂觀進展，激勵美股衝高，主要指數多半收紅，僅費半收黑，其中道瓊工業指數大漲700點，創去年11月來最佳單日表現，標普500和那指雙雙勁揚逾1％，三大指數周線全數收紅。全球經濟可望在下半年美國聯準會升息腳步趨緩後，呈現U型復甦。

台股盤勢，加權指數上周持續創近一年新高價，AI相關供應鏈與其餘題材股如：重電、觀光族群持續有所表現。指數成功站上16,500後將以此為主要支撐往17,000整數關卡挺進，後續關注即將公布的五月營收數字，AI相關概念股若五月營收有所表現者將延續漲勢再創高價。短期操作標的可留意伺服器相關電子股與電子代工個股。

本周焦點個股

金像電（2368）

金像電將受惠新伺服器平台與400G交換器滲透率提升，加上預估AI伺服器占比增加、NB需求回溫，以及下一世代新伺服器平台有望於2024年推出，推升層數，規格升級將帶動單位售價及毛利率成長。整體伺服器營收呈現季增，產能利用率第二季將比第一季提升5~10％，目前AI伺服器約占整體伺服器營收低個位數百分比，預期至2023年底有望提升至中高個位數。

英業達（2356）

ODM大廠英業達，主要業務為筆記型電腦、伺服器及通訊產品的研發、製造及銷售等全球布局，今年營運主要成長動能在伺服器業務，預估將有逐季增長的表現，尤其下半年在AI伺服器相關產品出貨挹注下，季增力道並將至雙位數，全年業績續看增可期。

※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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