陳秀芳｜AI熱度持續 周線連三紅

昨日美股四大指數皆漲，其中費半上漲1.55％，台股今日開高震盪走高，上市八大類股紅通通，台積電（2330）、聯發科（2454）漲幅2各％、0.4％，台積電貢獻正點數91.54點，終場大盤上漲194.26點，收在16,706.91點，量能放大至約3,600億，周線連三紅。

今日台幣匯率來到30.645元附近，從資金流向觀察，電子成交比重維持在6成以上，來到62.31％，電腦及週邊設備、電子零組件族群成交比重為19.72％、11.22％，今天較漲幅較大族群為資訊服務、汽車族群，漲幅3.21％、2.49％；表現相對弱勢族群為化學生技醫療、化工族群，跌幅為0.01％、0.31％。

從技術面觀察，大盤帶量續創短波段新高，短線多方仍未有敗相，關鍵點位16,163點未收破前最強；OTC今日走勢與加權同步，漲幅0.66％，今日漲幅較大的類股為文化創意、光電族群，漲幅為3.79％、2.93％，表現相對弱勢的為鋼鐵、電子通路族群，跌幅為0.5％、1.15％。

今日重電、AI概念股再度點火，重電個股多檔漲勢凌厲，亞力（1514）、樂事綠能（1529）、華城（1519）漲停，士電（1503）、盈正（3628）、東元（1504）亦有4.04％~6.1％不等漲幅；AI概念的技嘉（2376）、散熱的雙鴻（3324）漲幅6.56％、6.13％；生技股的部份，沉寂已久的合一（4743）今日漲幅來到5.04％，亦帶動中天（4128）的漲勢，雖近期生技類股表現相對冷清，但在醫材類股的聯合（4129）挾著全年獲利展望確立的優勢，股價再創下新高。

下周為5月營收密集公布期，操作上沒搭上這波AI熱的朋友們也無需灰心，好好的掌握住接下來營運表現有亮點的個股，先行卡位布局。

文／鴻光投顧分析師陳秀芳

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