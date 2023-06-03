債券ETF熱 學會4招小資族也能刷「存債感」

壽險業收保費同時希望增加投資海外高利債券，2022年4間壽險公司申請提高海外投資上限，金管會核准件數：零。曾有單一壽險公司包下96%投資美債之債券ETF，既規避投資上限又持有國外債券。2019年金管會為避免壽險業假國內投資(ETF)之名，行購買海外債券之實，限制每檔台幣計價債券ETF單一壽險投資比率最高不超過30%，避免包檔風潮蔓延。道高一尺，魔高一丈。只能買30%？請投信公司多發幾檔不就得了。

到2023/6/1為止，國內掛牌ETF合計237檔，市值前12大，1~3名為元大台灣50、元大高股息、國泰永續高股息，4~12名清一色債券ETF，壽險買債需求使債券ETF市值膨脹迅速，成為市場矚目商品。國泰20年美債ETF，受益人從2022年底2,841人半年成長10倍快速增加至3萬人， 5/16元大美債20正2成交61,534張(7億)；5/24元大美債20年成交44,564張(14億)；5/25國泰20年美債成交51,917張(16億)，5/31元大美債20正2融資增加1,507張，達143,218張，融資使用率57%，雄踞台股融資排行榜第5位，債券ETF熱潮席捲台股。

債券ETF對金字塔頂端的人十分友善：2026年之前免徵千分之一證交稅；單次股利超過2萬需支付2.11%補充保費，若債券ETF配息來自境外，免繳補充保費；個人海外所得採「最低稅負制」課徵所得稅，配息收益計入海外利息所得，670萬內免稅；管理費0.2%~0.4%較債券型基金1%~1.8%低。

根據銀行局統計2023年4月底，4,497名高資產客戶資產配置，債券占比從去年7%上升至10%，增幅42%，聯準會暴力升息，台股強攻萬六，高資產族群擔憂經濟數據差股市泡沫崩落，重資視產安全勝過追逐投資風險，然而購買美國公債最小面額10萬美金，對有相同擔憂的小資族簡直天文數字。放心，投信與小資族同「債」，大聲歡唱:當我們同「債」一起…債券ETF連發。

六大因素使債券ETF蔚為風潮：

(1) 流動性高，於證交所、櫃買中心交易。

(2) 多元組合，發行國家、單位、到期日、利率不同。

(3) 債券ETF持有多種債券，降低違約風險。

(4) 預期聯準會升息即將達到終點(5.25%~5.5%)。

(5) 投資門檻低，無金額與資格限制。

(6) 可融資擴張信用與零股交易。

當債券與債券ETF價格存在差距，同時買進或賣出債券與債券ETF，或是不同市場間債券ETF價格存在差距，買進價格低、賣出價格高債券ETF，大型機構法人資金雄厚，掌握即時折溢情報可進行套利操作。

小資族雖無法套利，想操作債券ETF，先學這四招：

(1) 台股趨勢向下，當作隔日沖標的。

(2) 看空行情時，視為「類台灣50反一」。

(3) 經濟衰退時期低風險固定收益選項。(美國公債，非高收益債。)

(4) 追隨債券ETF超級大戶：凱基台北。

統計至5/29近三個月券商進出，債券ETF大戶就在凱基台北，期間賣超元大投資級公司債55,449張、中信高評級公司債49,336張、元大AAA至A公司債41,413張、元大美債20年 40,467張，國泰投資級公司債26,866張。

債券價格「通常」與股市、利率呈現反方向變動:行情好的時候，買股意願升高債券需求降低；利率下降低於債券票面利率時，想存錢的人變少，想買債券的人變多。債券價格與景氣循環息息相關，透過債券ETF，小資族也能輕鬆刷「存債感。」

資深分析師 王文良 ※本資料由分析師王文良提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。 資深分析師 王文良 【經歷】

證基會 1999跨世紀金融人才培訓計畫 國際期貨菁英班

國票聯合證券證券課 課長

鑫報主筆 總統投顧分析師

永誠投顧分析師

非凡股市現場特約來賓

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