宜鼎、環球晶…專家多空抓轉折 揭密10檔

多抵個股

（1）萬泰科（6190）：2022年12月5日K高35.15元，10月28日K低29.6元，低點向下0.382位置27.5元，向下0..618位置26.2元。也就是說萬泰科本波的多抵區為26.2元~27.5元。

（2）橘子（6180）：2023年3月8日K高89.8元，2月20日K低76.7元，低點向下0.382位置71.7元，向下0.618位置68.6元。也就是說橘子本波的多抵區為68.6元~71.7元。

（3）寶成（9904）：2023年1月30日K高34.95元，2022年7月21日K低25.4元，高點向下0.382位置31.3元，向下0.618位置29元。也就是說寶成本波的多抵區為29元~31.3元。

（4）東鹼（1708）：2023年3月6日K高45.95元，2022年10月17日K低37.25元，高點向下0.382位置42.6元，向下0.618位置40.6元。也就是說東鹼本波的多抵區為40.6元~42.6元。

（5）大同（2371）：2022年12月15日K高35.35元，11月4日K低29.7元，低點向下0.382位置27.5元，向下0.618位置26.2元。也就是說大同本波的多抵區為26.2元~27.5元。

空抵個股

（1）精測（6510）：2022年12月5日K高587元，2023年1月3日K低463.5元，高點向上0.382位置634元，向上0.618位置663元。也就是說精測本波的空抵區為634元~663元。

（2）智原（3035）：2022年8月26日K高203.5元，10月13日K低118.5元，高點向上0.382位置236元，向上0.618位置256元。也就是說智原本波的空抵區為236元~256元。

（3）宜鼎（5289）：以週線觀之，2021年7月30日K高250元，2022年10月21日K低147.5元，高點向上0.382位置289元，向上0.618位置313元。也就是說宜鼎本波的空抵區為289元~313元。

（4）亞德客-KY（1590）：2022年6月28日K高1080元，10月26日K低642元，高點向上0.382位置1,245元，向上0.618位置1,350元。也就是說亞德客-KY本波的空抵區為1,245元~1,350元。

（5）環球晶（6488）：2022年11月16日K高504元，12月29日K高421.5元，高點向上0.382位置536元，向上0.618位置555元。也就是說環球晶本波的空抵區為536元~555元。

文／啟發投顧分析師 郭憲政