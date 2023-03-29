劉烱德｜長假效應 留意晶圓雙雄關鍵轉折位

昨日美股四大指數開盤時漲跌互見，但收盤時卻全面收低小跌，道瓊收跌37.83點跌幅（0.12％），那指收跌0.45％，標普500指數下跌0.16％，費半指數下跌0.85％，台積電ADR上漲0.17％，聯電ADR則是下跌0.69％。債市2年期公債殖利率上升至4.0886％，匯市美元指數走低收在102.44。

美國會就銀行倒閉啟動聽證會，銀行改革箭在弦上，金融股萎靡不振，債市殖利率上升，促使科技股延續跌勢。

美國經濟評議會昨日公布數據，美國3月消費者信心指數升至104.2，優於經濟學家預期中值得101，也高於2月前值103.4。顯示美國民眾對商業環境和勞動市場前景趨向樂觀。

聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）也在網路上撰文表示，當前金融壓力可透過持續宏觀審慎的政策加以遏止，而適當的貨幣政策應可以繼續對通膨施加下行的壓力。他表示有鑑於美國經濟持續強勁，因此提高該利率峰值預測，對本輪升息周期的終點利率預期提升至5.625％（先前12月的預測為5.375％，而目前基準利率為4.75％~ 5.00％）。布拉德強調，美國通膨仍然過高，提前升息使通膨預期保持在低位，如果放棄2％的通膨目標，那將是一場災難。

昨日加權跌勢加重，早盤開低震盪走低收跌128.83點（0.81％）收在15,701.48點，成交量2,108.39億元，為價跌量平帶上影黑實體K，外資持續賣超20.69億元，投信小買0.37億元，自營商賣超21.11億元，合計三大法人賣超僅41.43億元。台指期外資未平倉淨多單4,737口，投信避險淨空單4,580口，土洋期現貨變化不大，連假前操作相對保守。

加權萬六關前，適逢清明連假，外盤國際銀行業危機雖然暫時緩解，但變數隨時可能再次出現，昨日OTC下跌1.39％，足見內資主力大戶持股鬆動跡象；短線從昨日小台指散戶多空比由前一日的-8％轉為+4.25％觀察，今日指數跌勢或將減緩。

整體而言，本波加權指數已經走到上升楔形5波末端，若不見量價往上突破趨勢滿足線，則後續應當留意楔形末端的拉回。連假前後投資人除留意美元及外資動向外，更應該多留意台積電及聯電在關鍵轉折位的後續走勢變化。類股可關注AI、軍工、觀光及生技，惟個股應特別注意短線追高爆量及量價背離拉回修正的風險。

文/華冠投顧分析師劉烱德

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