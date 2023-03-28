陳立委｜指數橫盤 留意3檔基本面佳個股

總統將於3月29日出訪中南美洲友邦，其中「過境訪美」被視為主要行程，將與美國眾議院議長麥卡錫會面，加上近期宏都拉斯與台灣斷交，市場對於地緣政治風險的擔心增溫，害怕歷史會重演，去年裴洛西訪台，引發中國大陸不滿，解放軍隨後在台海周邊舉行大規模實彈軍演，故部分法人調整資水金位，短線上指數為橫向整理格局。



台股指數今早以15,790點開出，早盤一度翻紅，最高來到15,846點，隨後賣壓出籠，指數受到5日均線反壓，短線先觀察是否能守住月線，守穩後才有機會再度挑戰萬六關卡。



現階段除了地緣政治風險之外，全球金融銀行震盪風波未了，在矽谷銀行倒閉、瑞士信貸被併購後，市場點名德意志銀行恐成為下個未爆彈，建議短線上操作盡量選有基本面護體，且訂單能見度高的個股，如：



1.龍德造船（6753）：去年第3季EPS 0.37元，前3季EPS共 1.65元，今年前2月營收較去年同期成長222.91%。龍德造船為高效能艦艇製造大廠，今年第一季受惠新加坡巡邏艇交船，營收大幅成長。近期拿下台灣沱江艦第二批五艘標案大單，總金額高達近90億元，未來營運可期。



2.保勝光學（6517）：去年全年EPS 3.8元，前2月營收較去年同期成長57.68%。保勝光學為光學鏡片及鏡頭製造大廠，其研發經驗超過50年，持續搶攻高階檢驗設備及半導體市場，並發展非球面、自由曲面技術，而新產品太空衛星遙測鏡頭今年開始放量出貨，由於天文航太鏡頭毛利率較高，今年獲利可望成長。



3.瑞儀（6176）：去年全年EPS 14.47元，前2月營收較去年同期成長-29.56%。瑞儀為背光模組製造製造大廠，其基本面佳，已連續5年賺進1個股本，日前市場擔憂OLED面板技術將取代背光技術，使得瑞儀股價整理一段時間，而近期蘋果傳出為了節省成本，又將iPad回歸傳統背光技術，預期瑞儀可望恢復拉貨動能，營收可望逐季成長。

啟發投顧分析師 陳立委

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