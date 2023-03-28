劉烱德｜生技法說周 AI、軍工熱度不退

第一公民銀行同意收購矽谷銀行（SVB），並接手後者所有存款和貸款業務，該行盤前股價漲逾50％。另美國當局正擴大緊急貸款安排，讓第一共和銀行（FRC-US）有更多時間來改善其資產負債表，消息傳出後該股盤前也上漲27％。

投資人對銀行業危機的緊張情緒獲得緩解，2年期美債殖利率攀升逾4％，美股主要指數昨日開高，能源與金融股漲勢強勁，大型科技股受到壓抑，四大指數收盤漲跌互見，道瓊指數收漲194.55點漲幅0.6％，那指小跌0.47％，標普爾500指數小漲0.16％，費半指數下跌1.21％，台積電ADR下跌2.30％，聯電ADR則是小漲0.70％。

昨日加權開低震盪走低收跌84.39點（0.53％）收在15,830.31點，為價跌量縮（成交量2,156億元）帶小上影黑實體K線，外資單日賣超3.58億元，台指期單日減少8,371口，目前未平倉淨多單僅剩下4,357口，買進ETF元大台灣50有4,537張、賣出50反1有1,768張；投信則維持避險淨空單4,482口。

昨日加權收黑，萬六整數關卡前，市場似乎有些近關情怯，但OTC指數持續上漲，雖有清明連假前賣壓，但盤面仍在多方掌控，內資主導下投信季底積極的作帳中。另從昨日小台指散戶多空比由前一日的-18.54％降至-8％，仍偏空並有利指數短線走升。但是加權指數已經走到上升楔形5波末端，也是需要量價化解，否則楔形末端短線拉回也是應當留意的，估計節前養（軋）空再殺多概率高。

後續除留意美元及外資動向外，類股AI、軍工熱度不退，惟個股應特別注意短線追高爆量及量價背離拉回修正的風險。另沉寂了1季時間的生技類股，近日表現相對強勢，本周多家生技股舉行法說會發布去年第4季業績並說明今年展望，短線可能再次成為市場焦點。

文/華冠投顧分析師劉烱德

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