白易弘｜季底作帳高峰 萬六關卡在望

美國財政部長葉倫上周五（24日）緊急召開金融穩定監督委員會（FSOC）會議，會後聲明指出，與會者一致同意，雖然一些銀行面臨壓力，但整體金融體系仍然健全，試圖安撫因近期銀行倒閉而感到不安的儲戶和投資人。因SVB與瑞信所引發的市場動盪，在聯邦政府與瑞士政府出手相救後，市場情緒獲得穩定，美國科技股更獲得避險資金挹注而維持漲勢，銀行類股則相對弱勢，但跌勢已獲得緩解。

台股盤勢

台股加權指數在國際銀行風波暫息後，隨即反彈連續紅棒上攻站回全均線之上。上周五（24日）來到最高15,914.70距離16,000整數關卡僅一步之遙。台股短線金融股仍受國際銀行利空影響呈現弱勢，電子股則有投信作帳與殖利率除息行情可期。時近第二季，即將進入股東會與除權息旺季，加上外資回頭買超電子股，具備高殖利率且今年營收仍舊維持雙位數成長公司，可優先關注。

本周焦點個股

立端（6245）

工業網安大廠立端（6245）受惠於網路安全、網路通訊，以及邊緣運算設備、工業物聯網接單皆成長，在手訂單飽滿，2022年在缺料緩解後，出貨轉強，帶動去年全年營收創高，且全年獲利表現可期，締造新猷在望。2023年前兩月營收已達去年第一季七成，今年第一季營收可望較去年第一季成長。

新唐（4919）

新唐（4919）在車用MCU（微控制器）和BMIC（電池管理系統）具備強勁競爭力，預估新唐第一季營收季減幅度將較去年第四季收斂，中國大陸重新開放市場後智慧型手機市場將有效復甦，同時新唐可能有機會獲得高端CSP MOSFET（金氧半場效電晶體）市占，預估新唐第二季營收僅季減少4％。2023年下半年則將恢復成長趨勢，董事會決議111年配息7元，訂5月26日召開股東會，具備殖利率與成長率優勢。

（文／資深分析師白易弘）

※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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