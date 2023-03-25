股市與經濟脫鉤 這五檔股票外資逢低買

矽谷銀行倒閉、瑞信AT1債歸零淪壁紙，全球金融危機一觸即發，聯準會主席鮑爾拒絕華爾街情緒勒索，誓言將通膨率壓制到2%以下，宣布升息1碼並重申今年不會降息。降息無望3/22美股應聲重挫，道瓊指數大跌530點。摩根大通日前警告：明斯基時刻發生機率上升。明斯基時刻指的是經歷大多頭行情後市場產生巨大泡沫，價格一夕崩盤的時刻。現在市場真的被恐慌氣氛籠罩，害怕重演2008年金融海嘯？大盤3/16見低點15,186點後無視連串利空一路上漲，3/23創今年新高15,882點。沒有真正導致崩盤的危機，到處都是危言聳聽，阻礙浮額進場，構成台股優質籌碼面，以3/16收盤指數為基準，5個交易日輕鬆大漲642點。

外資3/22、3/23合計買超431億，是台股多頭重要推手，與其追逐螢幕右上角熱門股，隨時懼怕明斯基時刻，不如考慮過去一年股價徹底反應利空向下修正、技術面剛突破，拉回打底而非作頭的股票，例如外資3/22買超的點序、宏正、湧德、正基、豐泰。

點序

(1) NAND Flash控制IC研發製造。

(2) 2022年6月起營收連續衰退。

(3) 外資3/20、3/22買超213、261張。

(4) 2022年EPS9.71元，配息4元。

宏正

(1) 企業遠端管理方案、影音切換器大廠。

(2) 3/17籌碼大換手，外資3/20~3/22連買3天 。

(3) 2022年EPS6.11元，第四季配息3.3元。

湧德

(1) 網路、安控、3C、車用連接器廠。

(2) 外資3/17~3/22連買4天。

(3) 2022年EPS4.25元，配息2.3元。

正基

(1) 無線物連網通訊模組廠，大股東正文(30%)。

(2) 2022年8月起營收衰退。

(3) 外資3/22買超170張。

(4) 2022年EPS7.77元，配息6.5元。

豐泰

(1) 製鞋大廠，大客戶NiKe相關電影「AIR」4/5全球上映。

(2) 上半年展望保守，等待景氣復甦。

(3) 外資2022年11月起持股逐漸增加。(4) 2022年EPS10.3元，配息7.7元、配股1.2元。

以上五檔股票基於營收、存貨或其他原因，2022年輪流下跌，如今讓外資有機會在低檔著墨，不見得天天買超，庫存緩慢累積留下吃貨痕跡。貨，吃飽了才會拉。股市與經濟、台股與美股、個股與指數脫鉤，是當前市場特色，只要對經濟數據、美股震盪、指數漲跌等怵目驚心利空「視而不見」，敞開心胸接納趨勢，就能將操作與行情接軌，跟隨外資底部進場，長線有利可圖。

資深分析師 王文良 ※本資料由分析師王文良提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。 資深分析師 王文良 【經歷】

證基會 1999跨世紀金融人才培訓計畫 國際期貨菁英班

國票聯合證券證券課 課長

鑫報主筆 總統投顧分析師

永誠投顧分析師

非凡股市現場特約來賓

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