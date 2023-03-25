黃勇文｜外資持續買超 萬六指日可待

受到美國聯準會(Fed)升息一碼下，且暗示今年只會升息一次下，加上美財政部長葉倫公開表示銀行資金可望受到保護下，吸引資金再度回到金融市場，外資連續幾天買超400多億元，成為台股萬六的最大功臣，而後續由於美國銀行開始出現危機，如果能夠升息步調放緩下，對於金融市場有相對性的幫助。

台股加權指數突破了前波高點15,879點，再次創下近期新高，24日外資再買超113億元，目前指數已重返所有均線之上，短線維持多頭上攻走勢，而三大法人同步買超，籌碼偏多，加上季底投信作帳行情，有利於台股往萬六靠攏，而多方短線上攻企圖心強烈，完全不受美股漲跌影響，算是多方行情較強勢。讓大盤走勢可以延續。

近期AI概念相關個股，相當的熱絡，投資人可以注意逢高獲利了解，當然目前輪股輪動快速，漲勢延續性佳，加上許多產業呈現低檔往上，如ABF、工業電腦族群、記憶體族群、散熱模組，加上缺電影響所引申出來的如東元(1504)、威剛(3260)、欣興(3037)、等，都是近期法人著墨的標的。雖然這次反彈讓很多投資人不敢進場，但是股票就是由資金帶動，當外資大力加碼台股時，台積電(2330)跟隨上漲時，盤面自然就火紅。

綜合以上，台股本身短線上攻企圖心明顯，短線操作以電子為主，而且金融股跌深的影響，是否會有跌深反彈的機會，加上ChatGPT相關概念股仍是台股的市場焦點，如果下周此族群尚未有大幅的波動前，加上伺服器都有受到AI人工智慧的話題激勵，只要台股能夠走自己的路，哪萬六應該很快指日可待。

文／資深分析師黃勇文

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