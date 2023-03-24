陳秀芳｜大盤創波段高 生技股回神

昨日美股四大指數收紅，其中費上漲2.67％，台股今日開高震盪走高，上市八大類股漲多跌少，電子權值股表現平平，台積電（2330）小漲0.19％、聯發科（2454）小跌0.38％，終場大盤上漲50.75點，收在15,914.7點，再創波段新高，終止周線連二黑。

今日台幣匯率升值來到30.349元附近，再度呈現股匯齊揚，從籌碼面觀察，本周外資買超468.45億、投信買超91.89億；而從資金流向觀察，電子成交比重維持6成以上，來到66.36％，電子零組件、電腦及週邊設備成交比重為12.9％、7.36％，今天漲幅較大的族群為橡膠、電器電纜族群，漲幅4.05％、1.86％；表現相對弱勢族群為化工、油電燃氣族群，跌幅為0.72％、0.78％。

從技術面觀察，價量齊揚，今日低點不破維持多方強勢；OTC今日走勢較加權強，漲幅0.5％，而今日漲幅較大的類股為生技醫療、通信網路族群，漲幅為2.21％、1.46％，表現相對弱勢的為建材營造、航運業族群，跌幅為0.27％、0.81％。

今天盤面記憶體模組、砷化鎵相關指標皆有不錯漲勢，其中記憶體模組的商丞（8277）、宜鼎（5289）攻上漲停，而廣穎（4973）、品安（8088）漲幅亦有7％以上；而砷化鎵指標的IEK-KY（4971）漲停，聯亞（3081）、全訊（5222）漲幅7.69％、7.19％。另外，今日生技族群亦見買盤進駐，在生技股王保瑞（6472）股價再度創下新高帶動下，有多檔生技個股都有不錯漲勢，智擎（4162）、益得（6461）、美時（1795）漲幅8.65％、5.42％以及3.48％。

接下來操作上，仍可往全年展望無虞的生技、儲能以及軍工類股尋找機會。

文／鴻光投顧分析師陳秀芳

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