陳立委｜多方控盤 留意威剛等3檔題材股

美國聯準會主席鮑爾在記者會上宣布升息1碼，符合多數外資機構及投信法人預期，而鮑爾稱對於通膨仍是持謹慎態度，並表示今年無降息可能，但同時又暗示升息循環進入尾聲，代表接下來的利率政策走向溫和路線，經濟也可望逐漸回到正軌。



台股指數今早以15,711點小黑盤開出，主要是因為部分投資人過於樂觀，押寶本次聯準會將暫停升息，由於結果失望故早盤有些賣壓。但事實上，升息1碼次符合大部份法人的預期，加上時間適逢3月底，法人季底作帳行情仍將持續中。



以技術線型來看，指數不僅是站在各均線之上，且最高點有突破前波高點，代表著多方控盤不變，由於各國央行迅速處理此次金融危機，歐美銀行業回復穩定，短線上的恐慌情緒與消化完畢，建議投資人短線上可留意訂單能見度高，且產品出貨量持續增溫個股，如：



1.欣技（6160）：去年第3季EPS 0.11元，前3季EPS共 0.28元，今年前2月營收較去年同期成長47.35%。欣技為條碼掃描器製造大廠，近年受惠RFID電子標籤快速發展，相關條碼掃描器、手持設備需求將快速成長，目前訂單能見度看到下半年，業績規模可望逐月放大。



2.緯創（3231）：去年全年EPS 4.01元，前2月營收較去年同期成長-11.06%。緯創為電子資訊及通訊產品供應大廠，為了擴大AI布局，緯創斥資62.5億元興建台北市數位創新中心，建置虛擬環型攝影棚、數位實驗場域等軟硬體設備，隨著生成式AI迅速發展，未來營運可期。



3.威剛（3260）：去年全年EPS 3.19元，前2月營收較去年同期成長-28.22%。威剛為記憶體、儲存裝置製造大廠，隨著上游供應商庫存去化開始見效，DRAM與NAND價格跌幅底部逐漸形成，市場備貨需求將可望快速啟動，預期下半年營收及毛率將同步增加，營運將呈現倒吃甘蔗走勢。

啟發投顧分析師 陳立委

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