白易弘｜金融止穩、電子主攻 台股戰萬六

周三（22日）上漲247.01點，收在15,760.46點，成交金額2,418.71億元。

市場預先定價FOMC會議將宣布升息一碼，後續將有資金效應，帶動美股科技股持續上揚，台股也在金融止穩與電子資金匯聚人氣下全面上揚大漲站上全均線，AI概念股成為盤面主旋律，台積電為輝達首選合作夥伴，衍伸相關族群如：伺服器、晶片（IP矽智財服務）、印刷電路板（PCB）、散熱模組等，都可望直接或間接受惠。加權指數可望以此擴散漲勢攻上前高乃至16,000。

技術面部分，加權指數開高走高收帶量光頭紅棒，站上全部均線。後續若再無金融債信事件發生，加權指數可望挑戰前高與16,000整數關卡。

選股方向，高殖利率與AI相關概念股，

1.艾訊（3088），

電動車市場火熱，傳拿下德國車廠伺服器等級的工業電腦主機長單，最快上半年出貨，助攻營收獲利的成長動能。今年除了維繫業績佔比約5成的工控自動化業務的成長性之外，也積極開拓智慧零售、智慧醫療、博弈以及網通業務，今年隨缺料緩解，積壓在手訂單出貨，全年無淡季。

2.奇鋐（3017），

去年合併營收560億元，營業利益逾63億元、稅後盈餘41.62億元，同步刷新紀錄，獲利首度突破一個股本，EPS達11.78元。公司今年將配息5.42元，發放率46％。儘管近期伺服器市場因終端需求疲軟與庫存升高遭下修全年出貨量，但奇鋐產品線分散，伺服器業務能見度仍高，以及旗下富世達（6805）折疊手機進入收割期，均對營運有所支撐。

今（23）日觀盤重點：

1.台積電挑戰前高續攻力道。

2.十千金帶動電子比價效應。

（文／資深分析師白易弘）

※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!