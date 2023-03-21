陳立委｜獲利調節 留意3檔低基期績優股

全球金融業近期動盪不安，歐洲及美國銀行業接連爆出危機，尤其是瑞士信貸，其規模已大到不能倒，而瑞士央行協調瑞銀收購瑞士信貸，危機暫時緩解，不過收購條件其中之一是一級資本債券AT1完全減記，所幸台灣金融業雖然對瑞信曝險金額超過千億元，但未持有瑞士信貸AT1債券。

隨著歐美銀行危機造成金融市場風險提升，市場一度預期美國聯準會（FED）將暫緩升息，然而，儘管銀行危機擴大疑慮引發市場動盪，歐洲央行焦點依然放在對抗高漲的通膨，仍將升息利率2碼。因此本周聯準會升息政策會議後的說明，將牽動大盤指數未來的漲跌，建議投資人短線上操作，仍需謹慎不可大意。

台股今早以15,437點開出，早盤呈現開高走高局勢，類股方面以資訊服務、光電、汽車、金融類股比較較為突出。從技術面來看，指數在10日、月、季均線之間震盪，短線觀察能否站上10日均線，作為多方控盤依據。

只要國際情勢不要再出現黑天鵝，對台股長遠發展仍具信心，操作上建議投資人可考慮逢高獲利調節，並將高基期個股轉往低基期績優股布局，選股方向可關注基本面及訂單能見度高的個股，如：

1.飛宏（2457）：去年全年EPS 0.19元，前2月營收較去年同期成長-16.18%。飛宏為電源供應器製造大廠，近年來積極搶攻充電樁市場，受惠於各國加速電動車基礎建設，充電樁訂單持續增加，飛宏隨著電動車滲透率提高，加上充電樁毛利率明顯高於其他產品，今年營運可望大幅成長。

2.精確（3162）：去年第3季EPS -0.94元，前3季EPS共 -1.73元，今年前2月營收較去年同期成長178.6％。精確為車用鋁壓鑄加工及製造大廠，近期中國最大電動車廠比亞迪上周也到精確工廠考察，可望順利切入比亞迪供應鏈，下半年出貨規模將大幅攀升，營收預期逐月走高。

3.榮剛（5009）：去年全年EPS 4.52元，前2月營收較去年同期成長29.54％。榮剛為特殊鋼製造大廠，產品主要應用航太、國防，受惠近期波音相當積極下單，加上國防用特殊鋼訂單需求大增，目前在手訂單已達明年，未來營運持續看好。

啟發投顧分析師 陳立委

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