賴昇楷｜台股有望擺脫陰霾 留意5檔潛力股

3/9全美第16大的矽谷銀行倒閉，成為2008年金融危機以來最大的銀行倒閉案，屋漏偏逢連夜雨，3/16瑞士信貸銀行緊接著爆發流動性危機並帶動歐股暴跌，台股同遭池魚之殃接連重挫，大盤一度跌破農曆年後1/31低點15,265形成短期頭部型態，所幸台股在跌勢過程中始終不破季線、半年線、年線的均線結構依舊遠超絕大多數國際股市，且3/16內資控盤的櫃買指數竟連3/13低點都沒摜破，暗示一向敏銳的內資對於外部利空之衝擊已先淡化看待。

隨後3/17台股果真出現「破曉Ｋ棒」正式啟動短線反彈，而與台股相關度最高的「費城半導體」指數和以科技股為主的「那斯達克」指數也都彈升到3/9美國矽谷銀行剛傳危機的高點之上，頗有領先反應完畢美歐金融危機利空的意味。

由於美國聯準會（Fed）將在台灣時間3/23（四）凌晨公布最新的利率決策會議結論，3/24還有美國、歐元區PMI（採購經理人指數）要發布，下周又要迎來清明長假，因此本周市場觀望氣氛難免較為濃厚，而今天大盤成交量急縮至1,897億下跌32點也不意外，但從大盤跌幅明顯小於主要亞股、櫃買指數逆勢續漲0.59％站上所有均線、上市櫃合計漲家數遠遠大過跌家數等跡象來看，表現可謂「弱中透強」，故而看好台股短線仍有機會追隨「費城半導體」和「那斯達克」指數的腳步擺脫利空陰霾。

可留意下列5檔潛力股：

1.台半：（1）二極體及MOSFET製造廠，在車用、工控等應用需求續強及產品組合優化下，2022年營收157.63億，年增19.83％，預估稅後EPS6.5元，創歷史新高。2023年Q1邁入淡季，預計營收跟去年同期差不多，Q2營收可望增溫，下半年邁入旺季將更有看頭。整體來說，今年車用、工控需求仍持續成長，讓產品組合優化、有助毛利率及獲利提升。（2）聯電攜手開發的車用40V MOSFET在2022年Q4已經出貨給Tier1大廠，今年出貨量持續提升，60V MOSFET預計Q2〜Q3投產貢獻營收。Q1德國一級車用零組件大廠「英飛凌」因產能受限，已經規劃將部分訂單移轉給公司，今年接單表現將優於去年。（3）已打入全球第一大電動車電池廠「寧德時代」及中國新能源龍頭「比亞迪」的電池用二極體供應鏈，「寧德時代」將在墨西哥設廠擴大供應給特斯拉，在美國設廠供應給福特電動車，公司可望同步放大出貨量。未來將進一步搶食品牌車廠電動車、油電混合車及充電樁商機。

2.麗清：（1）LED車燈模組廠，去年全年營收64.66億元創下新高。（2）今年以來隨著中國疫情解封、車市銷售回溫（尤其電動車銷量持續呈現顯著增長，DIGITIMES研究中心預估全球電動車銷量將超越1,400萬台）、LED車燈滲透率提高以及新產品量產效益，成長動能樂觀。（3）大陸逐漸擺脫疫情干擾，品牌車廠積極拉貨回補庫存，預估3月之後汽車零組件廠營收將逐漸反應。

3.晶心科：（1）處理器矽智財（IP）廠，於IP產品佈局取得顯著進展，深耕RISC-V成效浮現，雖然去年半導體行業遇到逆風，但年營收仍成長13％，創下歷史新高。（2）今年在AI趨勢推動下，RISC-V授權金可望超越去年水準，加上晶圓產能舒緩，客戶有望在下半年開始進入量產，H2權利金收入有望回溫，看好全年營運再創新高。

4.聯詠：（1）面板驅動IC廠，2月營收76.41億元，月增5.8％，Q1營運回穩，Q2業績將有望更上層樓。（2）法人庫存遞增、融資餘額遞減，籌碼流向有利持續挑戰高點。

5.立隆電：（1）鋁電容廠，受惠車用動能強勁（去年車用產品營收年成長約1倍）、自動化/工控與綠能等產品訂單穩定，去年營收103.5億元，年增3.91％。（2）近期被動元件族群陸續補漲，拉出類股比價空間。（3）外資、投信庫存漸增，具備季底作帳想像空間。

文/華冠投顧分析師賴昇楷

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