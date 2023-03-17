陳秀芳｜市場氛圍漸 穩聚焦產業展望無虞個股

昨天美股四大指數大漲，短線銀行股強彈，市場恐慌氛圍淡化，其中費半上漲4.05%，今日台股開高震盪走高，台積電（2330）、聯發科（2454）漲幅2.57%、2.31%，而台積電（2330）貢獻大盤正點數108.53點，終場大盤上漲231.84點，收在15,452.96點，周線連二黑。

今日台幣匯率升值來到30.530元附近，而從資金流向觀察，電子成交比重增至6成以上，來到65.01%，電子零組件、電腦及週邊設備成交比重為7.74%、7.16%，今天漲幅較大的族群為觀光、電器電纜族群，漲幅3.87%、2.89%；表現相對弱勢族群為食品、造紙族群，跌幅為0.41%、0.55%；從籌碼面觀察，本周外資賣超323.75億、投信本周買超116.81；從技術面觀察，今日重新站回五日線之上，短線仍維持區間整理機率大；OTC今日漲勢較加權大，漲幅1.68%，而今日漲幅較大的類股為資訊服務、觀光族群，漲幅為4.35%、3.04%，表現相對弱勢的為化工、建材營造族群，漲幅為0.87%、0.51%。

今天盤面焦點除了電子權值股回神、金融股回穩外，也見到餐飲、砷化鎵、設計IP指標族群都有不錯漲勢，其中因行政院今日公布全民普發現金6,000元領取資格及方式，激勵觀光族群再掀一波漲勢，而餐飲指標的聯發國際（2756）、新天地（8940）攻上漲停，而先前較具熱門股的八方雲集（2753）、王品（2727）亦有6.02%、5.36%的漲幅；然而IP指標的千金股，創意（3443）、力旺（3529）、世芯-KY（3661）漲幅2.73%、4.21%、7.11%。

雖近期台股盤勢受到國際經濟因素干擾，但操作上仍無需過度躁進，仍應選擇展望無虞的族群為主，像是今年仍然有亮點的生技、儲能族群，可趁股價拉回時逢低承接。

文/華冠投顧分析師陳秀芳

※本資料由 華冠投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!