黃勇文｜台股站穩季線 拉回是買點

受到矽谷銀行倒閉以及瑞信危機金融風暴接連爆發，面對市場對金融風險擔憂的氣氛下，但危機銀行獲得注資，加上投資人預期聯準會（Fed）本月升息動態趨緩，讓台北股市動盪加劇下獲得喘息的機會。整體來看，台股下探年線的支撐，以及季線關卡的壓力，但隨著美股四巫日到來，市場恐受到升息的干擾，難免盤面波動加劇，因此不妨檢視手中的個股，汰弱留強將會是好的選擇。

上週台股加權的高點15,879點跌到低點15,186點，將近有693點左右，但還好有守住過年1月17日的跳空缺口，表示多方尚未放棄反攻的機會。只要這波台股能夠在此狹幅震盪，通常以個股表現為佳。盤面以高價股表現強勢，以IP矽智財創意（3443）、世芯-KY（3665）為代表，加上軟體族群在顯威風，如虎門科技（6791）、凌群（2453）、倍力（6874）等，都是之前強勢族群。很明顯內資盤在主導，資金持續往強勢股移動，讓大盤有機會呈現止穩的機會。

這波由外資賣出的下跌行情，短時間要告一段落，投資人不妨可以酌量進場，隨著近期各家公司開始公布股利政策陸續公布，可以聚焦高殖利率題材股，作為選股的考量，以及今日台積電除息第二日即完成填息，讓法人持股上，多增加持股信心，當然操作上以短線因應為主，而電價即將漲價受惠中的太陽能族群，以及高速傳輸族群、加上前階段的飆漲股是否可以帶動台北股市反彈，短線操作上值得留意。

文／資深分析師黃勇文

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