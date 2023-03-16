陳立委｜建議提高現金水位 留意3檔題材股

瑞士信貸爆出去年財報發現了重大缺陷，高層坦白承認內控不佳，加上大股東沙烏地國家銀行排除再挹注資金的消息打擊下，收盤大跌24％，近1個月來的表現股價已跌掉4成。

由於瑞士信貸的規模及重要性遠高於美國的矽谷銀行，市場開始擔心雷曼兄弟風暴將再度上演，故金融類股今日表現普遍不佳，如臺企銀（2834）、開發金（2883）及中信金（2891）等，皆有不小的賣壓，主因國內多家金控、壽險都持有瑞士信貸債券相關部位，萬一瑞士信貸發生狀況，財務上需提列損失，恐對今年的獲利有影響。

台股今早以15,334點開出，早盤開低陷入震盪整理，電子、金融類股疲弱、航運賣壓仍重壓抑盤勢，只有少數中小題材個股突圍表現，短線上指數仍將持續震盪測試，先觀察農曆年紅盤14,932點缺口能否守住，操作上建議提高現金水位，切勿過度融資。

全球股市進入修復期，在高通膨難以降溫下，加上全球金融體系動盪不安，預期震盪依舊，建議投資人應優先以基本面佳，且第二季有題材的個股來布局，如：

1.群聯（8299）：去年全年EPS達27.71元，今年前2月營收較去年同期成長-42.64％。群聯為IC設計大廠，主要提供快閃記憶體控制晶片ASIC，隨著全球記憶體大廠已啟動削減資本支出及減產，下半年記憶體市場有機會需求回溫，群聯營運將先蹲後跳。

2.中電（1611）：去年第3季EPS0.05元，前3季EPS共0.19元，今年前2月營收較去年同期成長-16.17％。中電為電器、照明產品等製造大廠，持續推優化產品線，新產品辦公室燈具、停車場智慧燈具等產品訂單逐漸增溫，預估今年獲利將優於去年。

3.大學光（3218）：去年第3季EPS2.58元，前3季EPS共7.59元，今年前2月營收較去年同期成長17.96％。大學光為眼科診所、眼鏡門市連鎖集團企業，由於現代人普遍過度使用手機，使得眼睛雷射手術、白內障手術、角膜塑型等需求持續增加，對大學光視力防控及眼部手術的業績都將提升，今年營收仍可望成長。

啟發投顧分析師 陳立委

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