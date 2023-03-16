白易弘｜殖利率行情啟動 聚焦台積電除息

周三（15日）上漲27.17點，收在15,387.59點，成交金額2,428.61億元。

美國2月CPI大致符合預期，銀行倒閉風暴在聯邦政府緊急出手後市場情緒已見緩和，3月FOMC會議持續大幅升息的機率偏低。美股四大指數周二晚間已見止穩走揚收紅，台股周三（15日）開高後一度站上15,500，隨後航運股與金融股賣壓湧現，長榮高除息並未帶動買盤上攻，反倒是電子族群高價帶低價，加上低本益比高殖利率題材發酵，千金股氣勢如虹。隨著年報即將公布，可關注去年獲利今年保持成長且殖利率5~9％左右的電子族群。

技術面部分，加權指數開高走低收漲，五日均線得而復失，短線仍屬均線蓋頭的技術面弱勢。個股強弱有別，有題材有業績加持的個股族群股價持續創高。

選股方向，留意2檔高殖利率與成長股，

艾訊（3088），

電動車市場火熱，傳拿下德國車廠伺服器等級的工業電腦主機長單，最快上半年出貨，助攻營收獲利的成長動能。今年除了維繫業績佔比約5成的工控自動化業務的成長性之外，也積極開拓智慧零售、智慧醫療、博弈以及網通業務，今年隨缺料緩解，積壓在手訂單出貨，全年無淡季。

京元電（2449），

2022年每股稅後純益5.59元，寫下歷史新高，預計將配發3.5元現金股利，盈餘配發率達62.6％，符合低本益比高殖利率條件。2023年第一季營運將可望是谷底，代表後續業績將有機會逐步回升，且預期下半年營運將可望優於上半年水準，但目前觀察今年營運可能會比去年略低。

今（16）日觀盤重點：

1.台積電除息表現。

2.高殖利率與車用族群能否續強。

（文／資深分析師白易弘）

※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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