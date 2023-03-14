劉烱德｜指數走走停停 大頸線15,616多空關鍵

矽谷銀行倒閉造成的金融危機持續在市場發酵，第一共和銀行等多檔銀行股持續下殺，昨日恐慌指數VIX觸及30高位（為自去年10月以來首次），市場避險情緒沸騰，2年期美債殖利率暴跌13.1％，美元指數失守104整數關卡收在103.63，避險黃金受益現貨價大漲44.59美元收在1912.61美元/盎司；美股主指除納指小漲49.96點漲幅0.45％，其餘主指盡皆下跌。道瓊指數下跌90.50點跌幅0.28％，標普500指數收低0.15％，費城半導體指數微跌0.08％，台積電及聯電ADR則是分別上漲0.56％及0.84％。

為避免金融危機進一步擴大，拜登政府宣布介入矽谷銀行（SVB）倒閉事件，市場對聯準會下周激進升息的預期也急速降溫。高盛經濟學家Jan Hatzius等人表示，矽谷銀行風波顯示聯準會升息政策對美國銀行系統造成壓力，預測聯準會3 月不升息、之後利率路徑充滿不確定。根據CME的FedWatch工具顯示，交易員預測3 月升息1 碼的機率來60％，不升息的機率驟升至40％，升息2 碼機率為零。

聯準會主席鮑爾指出；矽谷銀行事件需要聯準會進行徹底、透明和迅速的審查。聯準會副主席巴爾（Michael Barr）將領導對矽谷銀行監管的審查，審查結果將於5 月1 日公開發布。

昨日台北股匯同漲，新台幣強升近2毛，股市加權指數開低走高收漲34.29點（當日最低15,349.67、最高15,571.17點），為價漲量縮帶下影線紅K，外資罕見為買超43.02億元，投信買超23.31億元，自營商賣超48.23億元；八大官股銀行繼上周五買超75.80億元，昨日也是持續買超6.95億元。台指期部分外資單日增加多單4,569口，目前未平倉淨多單為10,770口；投信避險淨空單仍有8,756口；短線外資期現貨均站多方，但外盤變數仍多，外資變化仍應留意。

台股自年初開紅盤至今，成交量（買氣）都未能有效放大，指數只能走走停停；昨日市場資金（包括資增券減）普遍都是站多方，護盤不跌（抗跌）意圖明顯。本周是重要關鍵，除非外資持續大買，否則後勢大頸線15,616仍是多空關鍵點，昨日的下影紅K低點15,349可視為多方短線防守點。

文/華冠投顧分析師劉烱德

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