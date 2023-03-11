管它短線震盪 學會這招秒懂台股多空趨勢

3/7美股大跌，道瓊、S&P500、那斯達克、費半指數分別大跌574、62、145、32點，跌幅：1.72、1.53、1.25、1.07%。若跟上美股跌幅，台股3/8起碼下跌158點(1%)收15,699點。然而，3/8台股最低只到15,740點，收盤僅下跌39點，36檔股票高掛漲停，完全無視美股殺盤，展現超強韌性，難道台灣經濟成長景氣復甦社會一片欣欣向榮？還是看空的人太多，錯估行情殺低股票甚至反手放空、創造台股非比尋常籌碼面：軋空也軋空手，形成個股與大盤脫鉤、台股與美股脫鉤特殊景象。

俗話說大漲三日，散戶不請自來，2022/10/25~2023/3/7，台股從12,629漲到15,879點，大漲何止三日，早超過三個月，為何散戶大幅看空，大漲3,250點漲幅25.73%不夠誘人？散戶不進來並非漲不夠，而是漲到怕，越漲越將人推離市場，漲多就是最大的利空。國外科技業大規模裁員以度過消費寒冬：Meta、亞馬遜、Google、微軟分別裁員10,000~18,000人不等，美光擴大裁員幅度從10%上升到15%；國內製造業景氣低迷：2023年2月出口連六黑、財政部篤定3月連7黑、首季出口減幅創14年紀錄、國發會主委坦言景氣低迷藍燈亮到年中，國內外總體經濟全部負面消息，叫人如何樂觀投入股市？偏偏行情跟多數散戶想的方向相反。

散戶強烈的看空情緒直接反應在三個地方：

(1) 0050元大台灣50融資減少，屬於賣盤，看空。

(2) 00632R元大台灣50反一融資增加，買進反向ETF，看空。

(3) 強勢股融券居高不下，看空才會放空華孚、中興電、高力、凌群、創意、聯電。創意股東會(5/18)前融券最後回補日3/10，空單被迫高檔認賠回補。

最好的指標是人，故台灣每逢選舉必做民調，民調數字起伏牽動選情。股市用錢投票，按照財力大小，實力雄厚買現股、其次融資、資金越少所需槓桿越大所以做權證、選擇權。根據期交所統計，2022年台指選擇權日均量81.6萬口，大批散戶中的散戶聚集於此，是台灣每天交易量最大的商品。股票數量固定、期貨多空未平倉口數相等，選擇權市場賣方為莊，Call(買權)與Put(賣權)數量不會一致，把每日留倉的Put減去Call所得數值採0軸柱狀圖顯示，即可將散戶心態指標化，畫法與定義如下:

(1) Put-Call差額為正，賣權>買權，散戶看空，柱狀體畫在0軸之上。

(2) Put-Call差額為負，買權>賣權，散戶看多，柱狀體畫在0軸之下。

(3) 柱狀體長短為多空力道增減，0軸為趨勢多空分界。

(4) Put-Call差額與行情呈同方向變動，判讀趨勢方向。

(5) Put-Call差額為正，期貨選擇權市場散戶看空，趨勢向上。

(6) Put-Call差額為負，期貨選擇權市場散戶看多，趨勢向下。

圖／王文良提供

德國股神科斯托藍尼曾說，操作的兩大依據是「時機」與「價位」，而「時機」又重於「價位」。眼前多數散戶看空的心態，構成作多時機，把每天的行情串起來，形成多頭趨勢。跳脫散戶思考框架，尊重趨勢、順勢操作，利用Put-Call差額變動將散戶的心態「指標化」，秒懂台股多空趨勢，學會隨「機」應變，任何行情都悠遊自在。

資深分析師 王文良 ※本資料由分析師王文良提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。 資深分析師 王文良 【經歷】

證基會 1999跨世紀金融人才培訓計畫 國際期貨菁英班

國票聯合證券證券課 課長

鑫報主筆 總統投顧分析師

永誠投顧分析師

非凡股市現場特約來賓

【專長】

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