白易弘｜台股抗震 內資作價殖利率行情

周三（8日）下跌39.69點，收在15,818.20點，成交金額2,453億元。

聯準會（Fed）主席鮑爾釋出擴大升息幅度訊息，美股收跌超過1％，連帶影響台股開盤下跌逾百點，隨即賣壓有效去化，內資買盤挹注平均低本益比且殖利率高於5％的相關個股族群，下跌幅度逐步收斂，收盤僅小幅下跌，且上漲家數多於下跌家數，相關題材個股如：軍工、工業電腦與車用電子族群皆能維持多方走勢格局。

技術面部分，加權指數開低走高收紅棒，收盤維持在所有均線之上，且均線呈現多頭排列，仍屬多方格局。個股強弱有別，有題材有業績加持的個股族群股價持續創高。

選股方向，高殖利率與成長股，

1.艾訊（3088）

電動車市場火熱，傳拿下德國車廠伺服器等級的工業電腦主機長單，最快上半年出貨，助攻營收獲利的成長動能。今年除了維繫業績佔比約5成的工控自動化業務的成長性之外，也積極開拓智慧零售、智慧醫療、博弈以及網通業務，今年隨缺料緩解，積壓在手訂單出貨，全年無淡季。

2.胡連（6279）

胡連公告2月營收5.04億元、月減0.78％、年增32.66％，累計前二月營收為10.12億元、年增15.12％。展望今年隨著供應鏈恢復順暢，車用電子產品出貨力道持續轉強，車用零組件客戶需求倍增，樂觀看待胡連2023年維持雙位數成長，業績可望持續再創新猷。

今（9）日觀盤重點：

1.台積電等權值股能否止穩。

2.高殖利率與車用族群能否續強。

（文／資深分析師白易弘）

※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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