丁彥鈞｜台股穩步攻堅 後市樂觀可期

近期美國聯準會鴿派抬頭，美國十年期公債殖利率回落至4％以下，美股上漲帶動台股上漲，加權指數終場上漲94點，以15,857點作收。



從基本面觀察，景氣將在第2季落底，電子業庫存水位調整完畢後，經濟將重返成長軌道。由於股價是領先指標，有機會領先基本面提早反應。



從技術面觀察，目前加權指數站穩所有均線，不論是短期的5日均線與10日均線，中期的月線和季線，長期的半年線和年線，目前都在指數下方。少了解套的賣壓，技術面表現強勢。



從籌碼面觀察，外資在今年已由賣轉買，新台幣的匯率也不再繼續貶值。隨著美國升息循環進入尾聲，資金有機會重回亞洲市場。



伺服器、工業電腦、車用、網通、資安、金融等領域，不存在庫存積壓的問題，產業面健康，沒有財報變財爆的疑慮，可以多做留意。



預期加權指數會在萬五以上盤整，之後慢慢墊高，挑戰萬六。績優股股價有拉回，可以逢低布局。

啟發投顧分析師 丁彥鈞

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