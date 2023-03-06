白易弘｜美股回穩關注高殖利率股

國際情勢，10 年期美債殖利率跌破 4%，美股上週五 (3 日) 集體收高。道瓊工業指數漲超 380 點，那斯達克綜合指數揚升近 2%，標普 500 指數走高超 0.6%，費城半導體指數收紅近 1.5%。美國再次擴大對中國制裁，美國商務部上週四宣布，將中國 28 個實體列入象徵貿易制裁的實體清單，包括伺服器巨頭浪潮集團、CPU 晶片製造商龍芯中科。另有 1 家台灣企業新德科技也被列入商務部的黑名單中，被指涉入俄國軍事產業或與俄軍發展有關，因而遭到制裁。須留意台股相關受影響個股。

台股盤勢，加權指數在年線附近狹幅整理，法人買盤轉向低本益比隱含殖利率高於5%個股。在美股止穩後，台股可望突破近一個月以來的狹幅整理區。時近第二季，即將進入股東會與除權息旺季，各家廠商陸續公布今年股利政策，具備高殖利率且今年營收仍舊維持雙位數成長公司，可優先關注。

留意本週2檔焦點股，

1.艾訊(3088)，艾訊今年除了維繫業績佔比約5成的工控自動化業務的成長性之外，也積極開拓智慧零售、智慧醫療、博弈以及網通業務，今年隨缺料緩解，積壓在手訂單出貨，全年無淡季。已連27年發放股利，近五年平均現金殖利率6.29%。

2.立端(6245)，立端受惠於網路安全、網路通訊，以及邊緣運算設備、工業物聯網接單皆成長，在手訂單飽滿，2022年在缺料緩解後，出貨轉強，帶動去年全年營收創高，且全年獲利表現可期，締造新猷在望。看好美國客戶對網安、5G邊緣運算設備等需求維持強勁，以及歐洲有充電樁訂單挹注，中國解封後新基建需求也可望回溫，都有助立端營運表現，樂觀看待公司今年獲利有望突破一個股本的水準。已連24年發放股利，近五年平均現金殖利率4.43%。

（文／資深分析師白易弘）

※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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