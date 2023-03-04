想參與投信季底作帳行情？專家提五大重點

2022年台股基金全軍覆沒，報酬率全數負成長，慘不忍睹的淨值大跌為非戰之罪：畢竟遇到全年下跌4,081點史上第二大跌點，跌幅22%排第七。所幸，統計至2023年1月底，國內與跨國股票型基金規模分別為3,669億、4,173億，較去年12月增加8.03%、6.29%，替台股注入旺盛活水。金管會表示到今年2/22為止台股漲幅9.06%超越韓國、中國、日本榮登亞洲第一，股市回穩，收回4道限空令。今年1/3~3/2共33個交易日，其中投信買超天數29天，僅4天賣超，行情走高國內股票型基金功不可沒。

過去12年大盤3月上漲9次，下跌3次(包含2020年新冠疫情爆發)，投信拚第一季作帳或許是台股3月表現較佳的原因。基金淨值增幅排名攸關投資人申購意願影響基金規模與從業人員獎金。所有基金都追求相對報酬，而主動型基金績效不但要勝過大盤與更必須領先對手，是競爭非常激烈的行業，高壓多變的環境中保持冷靜、勇於冒險、堅持理念，敞開心胸將豐富專業知識與操盤功力徹底發揮到淋漓盡致的人，終究會從136支國內股票型基金中脫穎而出。

每逢投信季底作帳時，持股比重高股票易受關注，能將題材延伸至相關族群，拉抬中小型股除了績效快速爬升，亦能刺激買盤活絡市場。

以3/2淨值為基準，近一個月淨值增加最多的五支國內股票中小型基金與其1/31前五大持股如下：

一、 街口中小型基金，材料、穎崴、神準、信驊、矽力-KY。

二、 第一金小型精選基金，高力、國巨、保瑞、富邦媒、中興電。

三、 台新台灣中小基金，閎康、智原、穎崴、光罩、信驊。

四、 野村中小基金，創意、力旺、台積電、AES-KY、新唐。

五、 群益中小型股基金，上緯投控、保瑞、金居、台積電、91APP-KY。

若1月底基金持股不變至今，績效最亮麗經理人必獨具慧眼:排名前五只有第一名前五大持股中有材料與神準(3/2漲停板創新高)。不同基金同樣持有信驊、穎崴、保瑞，果然頂尖經理人所見略同，而高力、富邦媒、中興電、創意近期輪番創新高，卓越成績絕非偶然。

台灣共38家投信公司，以每間投信10名產業研究員計算，不分晝夜隨時隨地有380位專業人士，四處奔走、打探消息、拜訪公司，蒐集資料再出具報告給經理人參考作成交易依據，詳細追蹤投信庫存變動等於同時得到龐大研究員心血結晶與經理人決策成果。利用每月第10個營業日公布基金上個月前10大持股，複製經理人優秀想法，將投資報酬率極大化。

想跟上今年首次投信季底作帳行情，先掌握五大重點：

(1) 關鍵日3/14：公布2月基金前十大持股。

(2) 鎖定國內股票型中小型基金：競爭最激烈。

(3) 績效排名前五名重點持股：追隨領先群。

(4) 排名10~15名持股：最後衝刺放手一搏黑馬股。

(5) 90~100名持股：後段班也要努力，擠入前2/3。

切記，4月初逢高減碼，季底作帳有時效性。

資深分析師 王文良 ※本資料由分析師王文良提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。 資深分析師 王文良 【經歷】

證基會 1999跨世紀金融人才培訓計畫 國際期貨菁英班

國票聯合證券證券課 課長

鑫報主筆 總統投顧分析師

永誠投顧分析師

非凡股市現場特約來賓

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