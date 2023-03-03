黃勇文｜選股不選市 資金卡位題材股

近期受到聯準會官員發表言論下，有望在今年夏季停止升息，讓美股四大指數止跌反彈，多頭反彈氣勢持續延續，美股四大指數震盪收高。當然台股也是不遑多讓，持續往前高15,717點測試壓力，如果未來可以再次突破箱型整理的上緣，則過年後所形成的盤面。將會有重大轉折。但是由於年線與季線尚未交叉，需等待時間換取空間。

由於聯準會（Fed）升息循環已經屆滿周年，原本以為通膨怪獸可以降溫，卻由於俄烏戰爭被迫延長升息的腳步，又加上國發會公布景氣報告，連續亮出第三個『藍燈』，在去年時台股有大幅修正的時機。加上電子業庫存消化影響，反映國內經濟持續下滑，但是明年即將進入選舉年，政府也會推出新政策，適度讓經濟回溫。

觀察台股盤勢，由於盤整出飆股，很多在大盤出現盤整在15,265-15,717點區間，出現了很多強勢股，由於全球防衛意識抬頭，如軍工股如駐龍（4572）、資安類股中宏碁資訊（6690）、伊雲股（6689），加上安控股中的晶睿（3454）、勝品（6556）都是近期熱門族群，雖然新聞面對經濟前景不佳，但是股價卻很給力，這就是為何懂得如何進場，才能成為贏家。

綜合以上，內資仍青睞中小型股，選股不選市已經是近期主流。未來看來電動車與車電概念股，國防軍工產業，ChatGpt概念股，以及資安軟體股，都是未來操作的主流，只要台股沒有跌破年線支撐，逢拉回做多。

文／資深分析師黃勇文

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