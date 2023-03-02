劉烱德｜台股高檔震盪 逢高調節低接操作

聯準會持續「唱鷹」，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克表態，利率需要升至5％-5.25％，然後維持不變直至2024年晚些時候，預期最終能讓總供應和總需求達到更佳平衡，進而降低通膨。明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里表示，降低通膨率仍然是聯準會首要任務，他對下回升息1 碼或是2 碼抱持開放態度。

升息路徑令股市投資者情緒低迷，美股主要指數周三（1日）僅道瓊指數小漲5.14點漲幅0.02％，其餘則是全部收黑；那指下跌0.66％，標普下跌0.47％，費半指數下跌0.09％，台積電及聯電ADR則分別上漲1.55％及1.60％。

台股昨日開低走高，台積電、聯電及聯發科領軍電子股展開反攻（聯發科更一度漲停），帶動加權指數漲勢擴大，終場上漲94.7點，收在15,598.49點，成交量2,515億元，為價漲量縮帶上下影的紅K。外資賣超45.36億元，主要賣超類股集中在金融、航運、鋼鐵、面板及吃喝玩樂股；短線資金偏電子AI、網通、載板及儲能。

國發會昨（1）日公布1月景氣燈號結果，對策信號綜合判斷分數降至11分，較上月減少1 分，創下自2009年5月以來，逾13年低點，燈號連三亮出低迷藍燈。另在匯市表現，昨（1）日新台幣兌美元匯率盤中一度重貶逾1.7角，摜破30.6元關卡，隨著股市翻紅，新台幣貶幅才跟著同步收斂，但終場仍貶值1.08角，收在30.588元，創了近2 個月新低。

目前美國升息路徑越來越偏鷹發展，令美股市主指回檔外，道瓊指數近期形成短期頭部型態，而債市十年期殖利率再次突破4％，美元指數升勢也已逼近壓力105.340；這些指標性金融商品都已來到關鍵轉折的位置，一旦突破就是變盤，反之，則是拉回繼續震盪整理。

台股目前多方持續控盤，惟橫向箱體平台仍未能有效突破（量增價漲），操作仍以逢高調節及低接買點為宜。

文/華冠投顧分析師劉烱德

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