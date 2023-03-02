白易弘｜內需股當道、留意2檔潛力股

周三（1日）上漲94.70點收在15,598.49點，成交金額2,519億元。

週三早盤受台積電遭砍單與美股四大指數近期回落影響開低，隨後台積開低走高配合聯發科高配股激勵，聯發科每股擬配發76元現金股利，加上MWC題材加持，一度觸及漲停價，收盤上漲9.41％，收在791元，直逼800元大關。波羅的海乾散裝運價指數（BDI）連漲8 天，市場聚焦BDI是否能一舉衝破千點，不過，資金多數流向電子族群，散裝航運股漲多拉回。

技術面部分，加權指數開低走高收紅棒，收盤站上所有均線之上，回到開紅盤整理區間內，多方仍保有較佳優勢。個股強弱有別，有題材有業績加持的個股族群股價則持續創高。

選股方向，可留意2檔高殖利率與成長股，

1.艾訊（3088），

電動車市場火熱，傳拿下德國車廠伺服器等級的工業電腦主機長單，最快上半年出貨，助攻營收獲利的成長動能。今年除了維繫業績佔比約5成的工控自動化業務的成長性之外，也積極開拓智慧零售、智慧醫療、博弈以及網通業務，今年隨缺料緩解，積壓在手訂單出貨，全年無淡季。

2.帆宣（6196），半導體廠務工程及設備廠帆宣接單表現不受半導體市場低迷影響，在手訂單依舊維持在高檔水準。帆宣由於在晶圓代工大廠及極紫外光（EUV）設備大廠今年釋出訂單動能續強帶動下，使帆宣在手訂單依舊具備超過600億元，預期今年營運有機會再度挑戰新高。

今（2）日觀盤重點：

1.台積電、聯發科是否續強。

2.高殖利率族群與漲價食品股是否續強。

（文／資深分析師白易弘）

※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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