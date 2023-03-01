賴昇楷｜3月創新高可期 5檔潛力股出列

上周五（2/24）228連假之前台股開高走低收黑，大盤受到MSCI季度調整影響甚至爆出2,862億大量下殺，不過可謂「似弱實強」，理由是（1）創反彈波新高的腳步領先美股、歐股、日股、韓股、港股等國際主要股市；（2）無懼228長假賣壓仍衝到波段新高，即便震盪拉回，但是想賣的幾乎都能賣在波段高點，多頭控盤者如此佛心反而暗示對後市的企圖心不小。

台股休市期間美股跌多漲少，今天早盤大盤在外部利空拖累下一度跌逾百點，不過上周強於國際股市的慣性依舊沒變，中盤過後由黑翻紅收漲94點重上五日線、十日線及月線，內資控盤的櫃買指數更不用說，收漲0.54％改寫波段收盤新高。

綜合觀之，當前台股技術線型強於國際股市、控盤手法無懼長假賣壓出籠，可以說是「明知山有虎、偏向虎山行」，加上盤面類股依舊良性輪動、多頭可用之兵仍多，因此「大盤守住前波高點15,152就有族群輪流冒出頭」看法不變，3月甚至仍有新高可期。

先前介紹的中興電、華星光、創意等，近期持續有好表現，在台股多頭結構不變、類股良性輪動格局下，也可留意下列5檔潛力股：

1.M31：（1）純半導體矽智財（IP）供應商，與《台積電》密切合作，提供晶圓代工廠、IC設計公司各類IP。2022年受惠先進製程晶片研發開案量成長，以及高速介面IP已獲客戶採用在AI、HPC、車用電子等新應用，全年營收衝到13.6億元（年增34.4％），EPS12.1元，同步創新高。今年1月營收0.91億，年增12.42％，寫下歷史同期新高。（2）針對特定應用需求所打造的基礎IP元件庫已開發到6/7奈米先進製程，成為該領域全球唯三供應商，在IC設計業者的客製化需求不斷提升下，持續受惠規格升級到先進製程的浪潮。高速傳輸介面IP應用，包括USB4、PCIeGen5、MIPI等傳輸規格的滲透率都持續提升，加上中國半導體供應鏈去美化，使得公司在中國市場的新開發案持續有大幅斬獲，各項有利因素將推升今年營收再創歷史新高。（3）針對車用晶片IP通過相關的安全技術標準認證，正陸續取得美國及日本一線車用晶片大廠的IP訂單，隨著車用IP產品開發與認證完成，將挹注長期營運成長動能。

2.虹堡：（1）電子支付系統品牌廠，產品涵蓋金融、醫療照護、餐飲零售、交通運輸、自助加油站、充電樁等領域，去年（2022）下半年隨著缺料情況改善、疫後非接觸商機起飛、充電樁市場爆發加上Q4邁入傳統出貨高峰，虹堡9、10、11、12月營收逐月攀升並創新高，全年營收逾74億元創新高，年增率65.74％，EPS可望逾8.5元，營運爆發遠超市場預期。（2）今年上半年受到基期墊高、產業淡季、大環境不確定性較高影響，法人預估Q1營收較去年Q4衰退20～30％，但持續看好金融終端機方面有Android系統取代Linux系統的換機潮，也有EV充電樁需求以及疫情後無人自助支付系統需求加持，仍有機會賺逾一個股本再創新高。

3.台半：（1）二極體及MOSFET製造廠，在車用、工控等應用需求續強及產品組合優化下，2022年營收157.63億，年成長19.83％，預估EPS6.5元，創歷史新高。2023年Q1邁入淡季，預計營收跟去年同期差不多，Q2營收可望增溫，下半年邁入旺季將更有看頭，整體來說，今年車用、工控需求仍持續成長，讓產品組合優化、有助毛利率及獲利提升。與聯電攜手開發的車用40V MOSFET在2022年Q4已經出貨給Tier1大廠，今年出貨量持續提升成為營運主要成長動能。60V MOSFET預計Q2〜Q3投產貢獻營收。（2）已打入全球第一大電動車電池廠「寧德時代」及中國新能源龍頭「比亞迪」的電池用二極體供應鏈，「寧德時代」將在墨西哥設廠擴大供應給特斯拉，在美國設廠供應給福特電動車，公司可望同步放大出貨量。未來將進一步搶食品牌車廠電動車、油電混合車及充電樁商機。

4.金像電：（1）受惠數據中心伺服器平台升級需求及中高階交換器市況暢旺，2022年前三季稅後每股純益達6.9元，全年營收衝上328.35億元創新高，年增23.41％。（2）Q1由於伺服器產業進行庫存調整，並且進入傳統淡季，營運應是今年谷底。Q2起400G交換器出貨提升，將改善產品組合。下半年受惠英特爾Eagle Stream、AMD Genoa新平台進入量產，伺服器需求將強勁反彈，全年表現將倒吃甘蔗，營收呈現逐季成長。（3）科技巨擘（蘋果、谷歌、微軟、Meta…）對採用高階20～30層PCB的AI伺服器需求浮現，看好公司在技術與產業地位名列前茅，可望成為AI應用爆發的PCB產業主要受惠者。

5.家登：（1）主要產品為光罩盒（營收佔比60％）及晶圓傳載盒（營收占比20％），也是全球高階光罩傳載解決方案的領導廠商，客戶包含台積電、Intel等半導體大廠。去年（2022）營運創新高，展望今年在訂單未減反增、擴產效益顯現、航太業務佈局邁入收割期的三大利多加持下將持續成長。（2）在EUV光罩盒市占率逾8成，在半導體大廠持續導入先進製程下，出貨穩健攀升。晶圓傳載盒受惠中國加速採用非歐美日供應鏈，公司產品在中國市場顯著成長，目前訂單能見度已達今年下半年。受惠兩岸客戶積極下單，公司保守估計晶圓傳載盒營收將成長3〜4倍，12吋晶圓傳載盒月產能將提升1倍達到2萬片以上，今年晶圓傳載盒營收將年增30〜40％。

文/華冠投顧分析師賴昇楷

※本資料由 華冠投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!