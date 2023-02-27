高股息股票只能存股?達人曝2波段操作時機

我常和朋友們討論：「存高股息的股票真的只進不出嗎？」有一派人認為，除非你市場敏銳度很高，不然一旦出場了，雖然有機會避開跌勢，但也往往不會找時機買回來，所以無腦一點只進不出是可以的。但另一派認為，即使是存股長期投資，一旦累積資本利得高了，還是要落袋出場。

關於這道無標準答案的大哉問，我的想法是：如果還年輕，的確可以從只進不出開始，先想辦法創造出第一條現金流。可以把目標訂為一年股息20萬元，等於幫自己年薪增加20萬，相當於每個月有1.6萬，以5.5%殖利率來說，大約需要360萬本金。先以這為目標，等達到了，再來想什麼時候要賣？可以怎麼更靈活、更有效率操作，因為那是下一層次的問題了。

能擁有穩定的被動收入現金流，可以幫上班族們有安全感。不過說到高股息，除了領息這件事外，其實我也覺得高股息股票也有兩大懶中帶勤的波段操作機會：一、每年2-4月股息公布時。二、每年6-9月填息行情。

一，股息公布時：

上市櫃公司前一年全年財報會在隔年3月底前全部公布完畢，同一時間公司董事會也會陸續公布要配多少股利。這時大家會發現，只要公布出來的股利除以當下股價，殖利率有超過6、7%的，經過媒體一渲染，接下來股價很大機率都會上漲，甚至一路漲到真正除息前。

所以如果有辦法猜到公司股利，是可以趁機賺點波段財的。不過我得先說這是考前猜題，命中率各憑本事。我自己的作法是：我喜歡從我本來的存股安全牌名單裡找標的，找出同時滿足：1.）前一年全年營收正成長、2.）已公布的前三季EPS獲利比前一年前三季高、3.）董監持股沒有大幅變動、4.）殖利率大於6% 的股票提早卡位。至於殖利率的判斷方式，我會用這間公司前一年配發的股利，根據前幾季獲利年增率自行判斷加減，再除以當下股價。

所以今年度大約得出以下結論：崇越、矽格、敦陽科（編按：2/23已公布，每股擬配息6.26元）。

二、填息行情：

還有一招，是當我看到新聞哪檔股票當年殖利率很高時，我會回去檢查它過去10年平均填息時間需要多久，若1-2個月內能填息，我就會考慮在除息日當天，即股價因除息被修正時買進，若能順利填息，殖利率的%數就是我的獲利。



以2377微星來說，過去10年平均13天內能填息，2021年配發6.1元股利，以除息前一天收盤價122.5元計算，殖利率約5%，當年微星2天就完成填息，除了5%填息價差輕鬆入袋，當年微星填息行情一個月內從119元走到147元，波段漲幅超過20%。



我覺得這套賺填息行情價差的操作方式，報酬率也許沒有特別高，但「勝率」頗高。想如法炮製，有三大關鍵因素：

1.必須是快速填息常勝軍：我抓長時間，也就是過去10年都能在2個月內填息為標準。

2.當年殖利率要高：畢竟我們要賺填息價差，殖利率越高代表我們潛在獲利空間愈大，因此殖利率越高越好。

3.除息當下大盤必須是多頭欣欣向榮的環境：這個操作方式不能在一個空頭環境裡執行，如果大環境不好，填息常勝軍也可能被波及，難以快速填息。

作者簡介_葉芷娟

財經主播主持人。現任《股市小葉問》主持人，曾任非凡新聞、中視新聞主播。 擁有證券分析師（CSIA）執照，深信：「每一個人都該學理財，因為有了這個選項， 人生才不會被迫選擇。」

葉芷娟官方網站：https://www.purplesmiling.com/

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本文獲葉芷娟授權轉載， （ 文章來源：高股息懶中帶勤的波段操作心法）

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