台灣也有迷因股？專家揭星宇股價漲跌秘辛

疫後盛行出國觀光旅遊，不少網紅搭乘星宇航空都有開箱文，紀錄從登機、起飛、座椅、美食、調酒…，關於星宇航空一切大大小小點點滴滴鉅細靡遺鋪天蓋地網路上快速瘋傳，越多人搭星宇打卡、底下越多網友留言分享，社群媒體瀰漫著搭「星宇」就是「潮」的風氣。

自2/13起漲，短短6個交易日星宇股價從19元漲到50.5元漲幅165%， 2/16、2/17大漲21.88、14.7%，2/20收盤大漲33.98%，股價氣勢如虹如火箭升空準備衝破大氣層奔向外太空，媒體頻頻更新K董身價：300億、500億、800億筆直向上加速狂飆，吸引年輕人前仆後繼湧入興櫃市場，30萬變80萬、300萬變800萬的野心將星宇股價推至前所未有的顛峰。隔天，套牢自救會成立。

有一種股票在美國被稱為迷因股：體質不佳且經營不善卻深受網民喜愛忽然爆紅的股票，面對迷因股任何分析方式都無效，投資人搶買行徑有如瘋狂粉絲，星宇股價暴漲暴跌頗有迷因股味道。

2016年張國煒戲劇性被拔除長榮董座，2018年獨資成立星宇航空，是台灣唯一一個擁有民航機駕駛與維修證照的航空公司董事長，本身就是航空業最佳代言人，言行舉止廣受國人關注，總之就是：酷！從關注到支持，從支持到參與，多元正面訊息結合大眾對股票的熱情，漲勢，一觸即發。2023年1月營收15億巨幅成長1,295%數字一公佈，年輕人對星宇創辦人的崇拜及品牌認同，擴散至投資的嚮往，催化出瘋狂的6天。

2/21星宇跳空開高，買盤搶進期待股價振翅高飛瞬間走勢彎成極具藝術性的弧線，接著，宛若金牌跳水選手自高台一躍而下呈現完美的90度。就算股價從50元秒殺至31.35元，星宇是迷因股嗎？當然不是，無論飆漲還是暴跌都是因為興櫃市場採議價方式且無漲跌幅限制的交易特性，加上台股參與者年輕化的趨勢，透過社群媒體、通訊軟體能輕易煽風點火，應該用平常心看待星宇漲跌，每天不同的股票莫名其妙暴漲暴跌早已是台股的日常。

星宇航空是一間成立時間短，但有願景，比較基期低、營收成長空間大的公司，短線股價走勢既不規則也無法正確反映公司真正價值，因為尚在建構價值的路上。股價狂飆替星宇帶來的好處就是，順理成章辦理現金增資，募集更多營運資金，擴大經營規模與強化競爭力，將來業績起飛，股價自然會再次扶搖直上。

資深分析師 王文良 ※本資料由分析師王文良提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。 資深分析師 王文良 【經歷】

證基會 1999跨世紀金融人才培訓計畫 國際期貨菁英班

國票聯合證券證券課 課長

鑫報主筆 總統投顧分析師

永誠投顧分析師

非凡股市現場特約來賓

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